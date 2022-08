Une course d’accélération sur gazon en septembre à Témiscouata-sur-le-Lac

Le comité organisateur de Témis Drag Fest invite la population à la seule course d’accélération sur gazon au Québec qui aura lieu du 2 au 4 septembre à Témiscouata-sur-le-Lac, au 2, route 232 Ouest.

Cette course est nouvelle pour la région et convoitée par les amateurs de course de motoneige de partout au Canada et aux États-Unis. Les organisateurs se disent «déterminés et motivés à bâtir le plus prestigieux événement de ce type au Canada».

Divers exposants seront sur place tout le weekend et trois soirs de musique sous le chapiteau sont prévus, avec la présence de LBA Band, Three of Us, DJ Gaétan Fecteur et le chansonnier Marc Thériault. Des services de restauration et de bar seront aussi disponible. Le comité organisateur formé de Sylvain Pelletier, Yan Ouellet, Samuel Fortin et Alexndre Croft estime que le congé de la fête du Travail assurera une meilleure participation de la part des coureurs et des spectateurs. Plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs déjà confirmé leur présence.

Du côté technique, rien n’a été laissé au hasard, une piste de course qui se trouve au-dessus des standards, un système de chronomètre de dernière technologie, quatre corridors de large avec départ sur glaise sont prévus. Environ 20 classes sont inscrites au programme. Les motoneiges d’environ 1000 chevaux atteindront des vitesses de pointe allant jusqu’à 240 km/h sur une distance d’environ 500 pieds. Le déroulement des courses sera diffusé sur des écrans géants lors des trois journées. Des pratiques et une course spécifique se dérouleront sous les lumières le vendredi soir. Plus de 50 bénévoles sont impliqués afin d’assurer le succès de ce nouvel événement dans la région.