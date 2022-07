Les golfeurs décrochent le bronze

Lors de la première journée du deuxième bloc des compétitions, ce 27 juillet, une dixième médaille s’est ajoutée au tableau de l’Est-du-Québec alors que le duo de Mathys Dubé et William Bellavance s’est taillé une place sur la troisième marche du podium. D’autres athlètes de la région ont aussi connu de bonnes performances, particulièrement en tir à l’arc.



La performance du jour pour l’Est-du-Québec revient à Mathys Dubé de Rimouski et William Bellavance de L’Isle-Verte. Ils ont décroché la médaille de bronze à l’épreuve deux balles meilleure balle au club de golf Saint-François. «On avait une belle chimie d’équipe, je suis vraiment content qu’on ait gagné», a mentionné Mathys. Ils ont terminé trois coups sous la normale. «On a calé plusieurs longs roulés qui nous ont donné du momentum» a expliqué William après l’épreuve.

SOCCER



Les équipes de soccer de l’Est-du-Québec étaient en action dès leur arrivée à Laval le 26 juillet. Les filles sont demeurées calmes et en contrôle défensivement pendant toute la partie. Elles ont marqué le premier but avant de voir l’équipe de l’Abitibi-Témiscamingue compter à leur tour. La partie s’est décidée au terme d’une séance de tirs au but. La gardienne Élodie Pelletier de Rivière-du-Loup a fait un arrêt clé, et les représentantes de l’Est-du-Québec ont gagné.

Ce 27 juillet, les mêmes joueuses affrontaient l’équipe de la Capitale-Nationale. Elles ont connu un très bon début de partie contre cette puissante équipe, créant même la surprise en marquant le premier but grâce à une bonne pression dans la zone offensive. La partie est demeurée serrée à la première mi-temps, mais par la suite l’adversaire a eu le dessus grâce à sa vitesse et à l'exploitation des espaces dans le dos de la défensive. La marque finale a été de 6 à 2. Jasmine Zahra de Rimouski et Léa Fournier de Sainte-Luce ont compté les buts de l’Est-du-Québec.

De leur côté, les garçons ont perdu, le 26 juillet, contre l’équipe de Bourassa par un pointage de 5 à 0. Ils se sont également inclinés contre les représentants de la Mauricie, cette fois en tirs au but. Les buts de l’Est-du-Québec ont été marqués par Raphaël Vigneau de Saint-Antonin et Jacob Ouellet de Dégelis.



TIR À L’ARC

Deux archers se sont distingués lors de la première ronde de qualification à l’arc à poulie. Chez les 15-17 ans, Xavier Desjardins-Gagné de Rimouski a pris le 4e rang avec 652 points. Dans la catégorie 12-14 ans, Mathis Morin de Rimouski a terminé à la 1ere position avec 684 points. Les deux sont donc en bonne position pour la suite de la compétition.



VÉLO DE MONTAGNE

C’est sous une chaleur intense que les athlètes ont parcouru la piste pour l’épreuve du cross-country circuit court. Les représentants de l’Est-du-Québec ont beaucoup apprécié leur parcours et ont profité de l’occasion pour prendre de l’expérience. La meilleure performance de la région revient à Léo Dubé-Viel qui a pris le 32e rang avec un chrono de 26:46:9.



VOLLEYBALL

Les filles ont terminé la première journée avec une fiche de une victoire et deux défaites. Elles se sont inclinées en deux manches face à leurs adversaires des Laurentides et de la Rive-Sud. Elles ont par la suite gagné contre l’Estrie grâce au travail d’équipe. Estelle Michaud de Saint-Tharcisius et Léonie Leclerc de Lac-au-Saumon ont connu de bonnes séquences au service. Jadyn Dow de Shagiwake a offert une belle performance avec plusieurs points au bloc.

Après deux défaites en trois manches dans des parties serrées contre l’Estrie et la Côte-Nord, les garçons ont subi la défaite face aux équipes des Laurentides et de l’Outaouais.



À SURVEILLER AUJOURD’HUI

Les joueuses de soccer de l’Est-du-Québec affronteront les filles de Sud-Ouest alors que les deux équipes régionales de volleyball seront en action pour la suite des préliminaires. Les golfeurs prendront part à l’épreuve de Vegas à deux au club de golf Saint-François. La deuxième ronde des qualifications sera au programme des archers, et les athlètes en vélo de montagne courront à l’épreuve du cross-country.