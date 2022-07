Bérubé GM : un groupe d’amis sans complexe

Le Bérubé GM de Trois-Pistoles continue d’impressionner dans la Ligue de baseball senior Puribec. Et même si elle ne peut plus être sous-estimée, la formation réussit quand même à s’imposer contre des équipes plus expérimentée au niveau senior. Une situation qui s’explique par un fort esprit d’équipe et une simple volonté d’avoir du plaisir, soulignent les joueurs.

«On joue avec aucune attente et aucun complexe, a partagé Antoine Boucher, la semaine dernière. On est juste une gang d’amis qui a du plaisir à jouer ensemble et je pense que ça explique vraiment ce qui se passe.»

«On a aussi une bonne chimie et ça fait la différence. Tout le monde se lève quand on a besoin. C’est vraiment le fun», ont ajouté Xavier McNicoll-Belzile et Nicolas Thibault.

Les trois athlètes ont été rencontrés en marge de la visite des 4 Chevaliers Easton à Rivière-du-Loup. Ils faisaient tous partie de l’équipe d’étoiles régionales qui ont participé à ce spectacle, une activité de financement pour les Riverains AA et AAA du Bas-Saint-Laurent.

Au cours de la fin de semaine suivante, les joueurs du Bérubé GM ont vaincu les Braves Batitech du Témiscouata dans une victoire spectaculaire de 11-10, avant de s’incliner une première fois à leurs 4 derniers matchs par la marque de 3-1 contre les Toitures Pro Lemieux / Promutuel de Montmagny. Difficile, toutefois, d’être furieux d’un revers contre les meneurs au classement général qui sont sur une séquence de 4 victoires consécutives.

Après un début de saison plus difficile, les choses se sont rapidement replacées pour le Bérubé GM qui a aujourd’hui une fiche de 8 victoires et 8 défaites en 16 matchs. L’équipe démontre une grande force de caractère, puisque plusieurs de ces gains ont été acquis en effaçant des retards de plusieurs points. Les joueurs ne baissent jamais les bras et bousillent souvent les plans de leurs adversaires.

«On est une équipe très dangereuse au bâton. On met beaucoup la balle en jeu, alors on sait qu’il y a toujours une possibilité [de revenir]», a mentionné Antoine Boucher qui a déjà réussi 5 circuits cette saison. «On est jeunes, mais on a tous évolué dans le programme sport-études, dans les niveaux AA ou AAA […] On s’attendait à rien au début de la saison, mais je pense qu’on a du beau potentiel. On sait jamais ce qui peut arriver», a complété Nicolas Thibault.

Au moment d’écrire ces lignes, le groupe devançait Rivière-du-Loup, Rimouski et Edmundston au classement général. Il possédait aussi le deuxième plus haut total de points produits avec 102, derrière Montmagny (119).

Rappelons que l’équipe est aussi entièrement composée de joueurs locaux qui évoluent aussi ensemble, pour la plupart, avec la Fromagerie des Basques de Trois-Pistoles (junior BB). Plus encore, la moyenne d’âge est 23 ans, bien en-deçà des autres formations du circuit. «Être capables de compétitionner contre des équipes qui ont des gars qui ont joué du gros baseball, qui ont beaucoup d’expérience, c’est un beau feeling», a reconnu Antoine Boucher.

«C’est sûr qu’une équipe locale, sans joueur importé, c’est le fun. Ça fait partie de notre fierté, mais on est là pour jouer à la balle. Le but, c’est de gagner et on fait tout pour s’aider à atteindre cet objectif-là», a expliqué Xavier McNicoll-Belzile, remerciant aussi les partisans pour leurs encouragements.

Unis, les joueurs du Bérubé GM tenteront de terminer la saison régulière en force d’ici la fin du mois de juillet. Le prochain match aura lieu au Témiscouata, contre les Braves Batitech, le mercredi 20 juillet à 20 h.