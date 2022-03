Défaite de 6 à 2 pour les Albatros contre les Chevaliers de Lévis

Les Albatros du Collège Notre-Dame ont encaissé une deuxième défaite de 6 à 2 en deux jours, cette fois contre les Chevaliers de Lévis le 13 mars.

Les oiseaux se sont rapidement inscrits au pointage, marquant à la 13e seconde du premier engagement, grâce à un but de Maxim Massé. Samuel Vachon a ajouté un autre but pour les Albatros à la 3e minute de jeu. Par la suite, l'offensive des Chevaliers de Lévis s'est mise en marche.

Jérome Mainguy Nadeau et Alexis Tanguay ont créé l'égalité en première période. Lors du deuxième engagement, Alexis Tanguay, Justin Garneau et Olivier Houde des Chevaliers de Lévis ont inscrit trois buts sans réplique. Eliot Chaput a inscrit le dernier but de Lévis, permettant à son équipe de remporter la victoire par la marque de 6 à 2.

Les Albatros du Collège Notre-Dame affronteront les Chevaliers de Lévis à nouveau le 16 mars à 19 h 30. Le prochain affrontement à domicile pour les Albatros aura lieu le 18 mars à 19 h au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup contre le Blizzard du Séminaire Saint-François.