Les 3L blanchissent les Marquis de Jonquière 7 à 0

Les 3L de Rivière-du-Loup ont signé une victoire convaincante de 7 à 0 contre les Marquis de Jonquière devant plus de 1 000 partisans réunis au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup. L’équipe louperivoise a ouvert rapidement la marque en première période et elle a su fortifier son avance tout au long du match.

Raphaël Corriveau des 3L s’est inscrit au pointage à peine deux minutes après le début de la première période. Il a été imité quelques minutes plus tard par Maxime St-Cyr. En deuxième période, Félix-Antoine Drolet et Maxime St-Cyr (encore) ont porté la marque 4 à 0. Lors du dernier engagement, les 3L ont continué de creuser l’écart grâce à des buts inscrits par Simon Chevrier, le capitaine Jean-Philip Chabot et Maxime Villemaire.

Le gardien des 3L, Éric Brassard, a signé son premier blanchissage en carrière dans la Ligue nord-américaine de hockey. Il a d’ailleurs remporté la première étoile de ce match.

La fin de la troisième période a été mouvementée devant le banc des 3L. Simon Chevrier des 3L a écopé de deux matchs de suspension. L’entraineur-chef de l’équipe louperivoise Éric Haley, aussi mêlé à cette échauffourée, a été suspendu un match. Du côté des Marquis de Jonquière, Danick Malouin a été suspendu pour deux parties, et Jérémie Malouin devra s’absenter pour un affrontement en raison des évènements survenus lors du match du 11 mars.

Le prochain match des 3L de Rivière-du-Loup a lieu ce soir à 19 h 30 au Palais des sports de Saguenay, contre les Marquis de Jonquière.