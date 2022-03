Les Albatros victorieux à Trois-Rivières 

Les Albatros du Collège Notre-Dame ont profité du momentum bâti au courant de la dernière fin de semaine pour récolter une quatrième victoire consécutive ce mercredi 9 mars lors d’une visite à Trois-Rivières. La formation louperivoise a vaincu l’équipe locale, les Estacades, par la marque de 4 à 3.

En première période, les Albatros ont profité de l’indiscipline de leurs adversaires pour se donner une avance de deux buts grâce à Carl-Anthony Massé et Anthony Paré en avantage numérique. Au début du deuxième tiers, un autre supériorité numérique a permis aux protégés de l’entraineur-chef Mike Maclure de creuser l’écart. Maxim Massé, avec son 22e de la saison, a cette fois trouvé le fond du filet.

Si l’équipe locale s’est reprise en main avec une réussite de deux buts avant de retraiter au vestiaire une deuxième fois, réduisant l’écart, les Albatros ont répliqué dès leur retour sur la glace en troisième période. Ce but de Samuel Vachon s’est révélé être le but gagnant, puisque les Estacades ont ajouté un troisième but avant la fin du match.

Le gardien des Albatros Cédric Massé a aussi été un héros de cette rencontre, puisqu’il a repoussé 34 lancers, maintenant un pourcentage d’arrêt de 0.919. Il a d’ailleurs été élu première étoile de cette rencontre importante dans la course aux meilleures places du classement général.

Son opposant a de son côté cédé 4 fois sur 19 tirs.

Les Albatros retrouveront leurs partisans ce samedi 12 mars, à 15 heures, alors que les Grenadiers de Châteauguay seront les visiteurs au Centre Premier Tech.