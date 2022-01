Séances virtuelles d’informations sur le métier de pompier à temps partiel

Le Service des incendies et de la sécurité de Trois-Pistoles organise deux séances d'information, le 26 janvier et le 9 février, afin de permettre aux citoyens et citoyennes d'en apprendre plus sur le profil recherché, les tâches et rôles en intervention et les conditions d’embauches des pompiers à temps partiel.

Se déroulant en virtuel, grâce à une rencontre Zoom en direct, une brève présentation sera faite par le directeur par intérim du service, Alain Lauzon. Ce dernier sera accompagné par Denis Lauzier, le préventionniste du service des incendies. Pour répondre aux questionnements des participants et des participantes, une période de question clôturera la rencontre. La deuxième séance en février reprendra la même formule interactive, le contenu s’ajustant à l’auditoire.

Inscrivez-vous en écrivant à admins[email protected] ou en composant le 418 851-1995 poste 0 et n’oubliez pas de mentionner la date à laquelle vous souhaitez participer, ainsi que vos coordonnées pour vous rejoindre.

Toujours ouvert à accueillir de nouveaux éléments dans ses rangs, le Service des incendies et de la sécurité publique souhaite par ces activités faire connaître les conditions et les opportunités d’embauche comme pompier volontaire. Comme il s’agit d’un poste à temps partiel, l’embauche en tant que pompier volontaire est possible même si on occupe déjà un emploi.

Notez qu’en cas d’urgence, nos ressources devront quitter rapidement, l’activité pouvant se terminer abruptement en pareille situation.