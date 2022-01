Démission en bloc au sein du Bérubé GM de Trois-Pistoles

L’avenir du Bérubé GM de Trois-Pistoles dans la Ligue de baseball Puribec est menacé. Dans un long message publié sur les réseaux sociaux au nom des membres du conseil d’administration, le président de l’équipe, Patrice St-Jean, déplore une «ambiance toxique» dans les relations avec le président de la ligue, Denis Bérubé, critique plusieurs de ses décisions et mentionne que les membres du C.A. n’ont plus d’intérêt à poursuivre l’aventure du baseball senior dans ces conditions.

L’avenir du Bérubé GM de Trois-Pistoles est ainsi grandement menacé, puisque toutes les personnes impliquées dans la direction de l’équipe ont remis leur démission en bloc.

Notons que les membres du conseil d'administration des Escaladeurs de La Pocatière ont également tous démissionné, le 11 janvier dernier.

Le Bérubé GM est ainsi maintenant à la recherche de nouvelles personnes désirant s’impliquer dans l’organisation du club de baseball.

«Nos livres sont à jour et notre collaboration vous est acquise. Je mentionnerai aussi que plusieurs joueurs d’impact nous ont signifié ne pas être intéressés de continuer dans cette ambiance désolante», laisse tomber Patrice St-Jean dans sa lettre à l’attention des partisans de Trois-Pistoles et de la communauté baseball du Bas-Saint-Laurent.

Au cœur de cette affaire se trouve une controverse liée au match 5 de la série demi-finale entre Trois-Pistoles et le Témiscouata à l’été 2021. L’équipe témiscouataine avait obtenu la victoire par défaut – bien qu’elle se soit inclinée 8 à 7 – après que la formation pistoloise ait fait lancer un joueur ayant un contrat au niveau junior élite, ce qui contrevenait à un règlement de la ligue. Pourtant, Trois-Pistoles a toujours clamé avoir reçu l’autorisation du président pour l’utilisation de ce joueur comme lanceur de relève.

Trois-Pistoles a plus tard été éliminée et l’organisation estime que cette défaite lui a non seulement couté une place en finale, mais aussi plusieurs revenus importants. Encore aujourd’hui, elle regrette que le président ne lui ait formulé «aucune excuse pour les conséquences néfastes qu’elle a subies».

«Pour l’instant, la direction de l’équipe est en consultation avec une firme d’avocats afin d’évaluer la possibilité d’un recours monétaire contre le président et la Ligue Puribec pour la perte de revenus en nous excluant de la finale», indique Patrice St-Jean à ce sujet.

Dans sa missive, le Bérubé GM de Trois-Pistoles déplore également que sa récente demande pour obtenir un joueur importé «sans territoire déterminé» lui ait été refusée. «On nous restreint à un joueur importé établi à Lévis», mentionne, incrédule, M. St-Jean.

L’organisation estime être victime d'iniquité et que le président Denis Bérubé agit par «vengeance personnelle» à son endroit. Elle ajoute avoir réalisé, après la dernière réunion de la ligue de baseball Puribec, que ses différends avec le C.A. de la Ligue sont «insolubles» et que ses demandes ne seront jamais être entendues.

«Notre petite ville souffre de ces inégalités qui avantagent des milieux mieux nantis en ressources financières et humaines. Alors, pourquoi toutes ces embûches?»

Une conférence de presse devrait suivre sous peu, indique-t-on.