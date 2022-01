Cyclisme : Premier Tech de retour au niveau du World Tour

Dans la continuité de son engagement avec le cyclisme, Premier Tech démarre l’année en force avec l’annonce d’un partenariat long terme avec la Cycling Academy. Ainsi, dès la saison 2022, l’équipe Israel Start-Up Nation deviendra Israel – Premier Tech, a confirmé la multinationale le 6 janvier.

Cette annonce, qui fait suite à plusieurs mois de réflexion et d’explorations, marque le retour de Premier Tech au plus haut niveau de ce sport. Elle s’inscrit également en continuité avec celles de la fin de l’année 2021, notamment la création de l’Équipe de développement U23 Premier Tech et l’établissement d’un partenariat avec UC Nantes.

Cette collaboration pour les quatre prochaines années s’inscrit en accord avec l'implication de longue date de l’entreprise auprès de ce sport. Premier Tech réitère ainsi son engagement à faire progresser le cyclisme de haut niveau au Canada et à l’échelle mondiale.

Une vision que partage Sylvan Adams, propriétaire de l’équipe et homme d’affaires israélo-canadien : «Grâce à la présence de cinq des six Canadiens sur le World Tour, c’est dans cette équipe que le Canada est le plus représenté sur ce circuit. Nous ne pouvions penser à un meilleur partenaire que Premier Tech, une entreprise canadienne au rayonnement international, en tant que co-commanditaire en titre. Je suis fier que Jean Bélanger et moi portions cette passion commune du vélo vers de nouveaux sommets».

Les objectifs de la première saison d’Israel – Premier Tech sont ambitieux et ils s’appuient sur les succès de l’équipe lors de la saison 2021. En effet, après seulement deux saisons sur le World Tour, elle a terminé au dixième rang mondial. C’est aussi une manière de continuer à paver la voie pour la relève du milieu du cyclisme professionnel canadien. Premier Tech est d’autant plus enthousiaste de retrouver parmi l’équipe les cyclistes Hugo Houle et Jakob Fuglsang, ainsi que Steve Bauer à titre de directeur sportif.

Premier Tech avait choisi de se donner un temps de réflexion avant de s’engager dans un nouveau chapitre au niveau du circuit World Tour.

«Notre volonté et notre vision étaient de trouver le bon partenariat et de forger quelque chose de solide sur le long terme. Dès l’instant où j’ai entamé des conversations avec Sylvan Adams, que je connais depuis de nombreuses années, il était clair que nous avions une vision commune. Au fil de nos discussions, ce sentiment s’est renforcé et nous a amenés à faire cette annonce aujourd’hui», a déclaré Jean Bélanger.