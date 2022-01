Le Tournoi Provincial Pee-Wee Neige de nouveau reporté 

La pandémie de la COVID-19 force Hockey Rivière-du-Loup à annuler la présentation du Tournoi Provincial Pee-Wee Neige Lepage Millwork qui devait avoir lieu du 27 au 30 janvier 2022. C’est donc dire que les célébrations entourant le 50e anniversaire de ce prestigieux tournoi devront attendre en 2023.

Étant donné la recrudescence de la pandémie un peu partout au Québec, les nouvelles restrictions imposées par le gouvernement et les nombreuses incertitudes liées à la situation actuelle, il est maintenant impensable de présenter l’événement en 2022 et recevoir à nouveau les équipes du Québec et du Nouveau-Brunswick qui devaient participer à cette 50e édition. Il est bon de noter que le Tournoi Provincial Pee-Wee Neige Lepage Millwork est le plus vieil événement sportif toujours présenté en sol louperivois.

En ce qui concerne le Tournoi Provincial de Hockey Bantam McDonald’s, la prochaine édition est prévue du 24 au 27 novembre 2022. Pour sa part, c’est du 5 au 8 janvier 2023 qu’aura lieu le prochain Tournoi Provincial de Hockey Midget Desjardins.

Enfin, pour ce qui est de la présentation de la Coupe Dodge, prévue du 13 au 17 avril prochain, elle est toujours à l’horaire et si tout se déroule comme prévu, les régions du Kamouraska, Rivière-du-Loup et les Basques accueilleront les 51 équipes de catégorie pee-wee AAA et AAA relève.