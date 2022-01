Alex Belzile poursuit ses efforts avec le Canadien

Pour un troisième match consécutif depuis la reprise des activités de la LNH, l’attaquant Alex Belzile a terminé un match du Canadien de Montréal avec plus de 15 minutes de temps de jeu. Après avoir franchi la barre des 20 minutes contre la Caroline, l’athlète de Saint-Éloi a été utilisé pratiquement 17 minutes contre les Panthers de la Floride, samedi après-midi.

Nul doute, le hockeyeur de 30 ans souhaite profiter de chaque opportunité qui lui est offerte, alors que l’équipe montréalaise est complètement décimée par les blessures et qu’une dizaine d’athlètes se retrouvent sur le protocole de la COVID-19.

Alex Belzile entame chaque présence sur la surface glacée la pédale au plancher et il garde les choses simples. Samedi, il a terminé le match avec 1 tir au but et 4 mises en échec. L’entraineur lui a fait confiance sur la deuxième vague avec l’avantage d’un homme, ainsi qu’en désavantage numérique.

Les efforts de l’athlète des Basques sont appréciés par le personnel d’entraineurs, mais aussi par les amateurs. Sur les réseaux sociaux, plusieurs soulignent aimer son ardeur au travail et sa hargne. Il se démarque d’ailleurs à ce niveau avec ses coéquipiers Rafaël Harvey-Pinard et Michael Pezzetta.

Notons que le Canadien a terminé la rencontre d’hier avec seulement 10 attaquants. L’ancien Albatros Cédric Paquette, qui a commencé la partie avec Alex Belzile, a quitté la rencontre, blessé.