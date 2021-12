Une fin de semaine bien remplie pour Filoup Athlétisme 

Les 4 et 5 décembre avait lieu une compétition intérieure d’athlétisme au Peps de l’Université Laval de Québec et la rencontre de P’tits Loups au Stade Premier Tech de Rivière-du-Loup. Une fin de semaine occupée au cours de laquelle plusieurs athlètes se sont dépassés.

À Québec, les 18 athlètes âgés de 12 à 18 ans ont réussi à récolter une médaille d’or, deux d’argent et une de bronze. Le groupe Filoup athlétisme est constitué de 14 élèves-athlètes du programme Sport-études de l’École Secondaire de Rivière-du-Loup, deux étudiantes du Cégep de Rivière-du-Loup, une athlète de l’École secondaire de Rivière-du-Loup et un élève provenant du Collège Notre-Dame.

Les athlètes du groupe Filoup athlétisme ont réussi 23 records personnels en salle et 9 standards en Sport-études. Cela est sans compter les deux records du club qui deviennent les meilleures performances toutes catégories confondues. Cette seconde rencontre intérieure a de plus permis à deux athlètes du programme Sport-études de l’ESRDL de se mettre en avant-plan avec le niveau universitaire et voir les records du club d’Alexandro Allison-Abaunza être améliorés.

Mathis Dumont demeure le sprinteur le plus rapide du Québec (et le 4e au Canada) chez les U18. En janvier, chez les U20, Mathis restera parmi le top 5 en province et le top 20 au pays. Avec son chrono de 7,082 secondes au 60m, le jeune athlète de Saint-Hubert relègue son propre record de 7,10 secondes, lui avait déjà abaissé les marques de Nathan Soucy (2017) et celui toute catégorie qui appartenait à Alexandro Allison-Abaunza (2010).

Le Louperivois Vincent Brodeur n’est pas en reste. L’élève-athlète a réalisé un record personnel de 6m37 au saut en longueur, alors que sa meilleure marque personnelle en salle était de 5m99. Cette performance le place au 1er rang U18 au Québec et au 2e rang au Canada. Ce saut permet aussi à Vincent de devenir le nouveau champion du club chez les U18. Il a battu le précédent record qui était de 6m03 (2008) et le record absolu du club qui était de 6m19 (2010) qui appartenait à Alexandro.

Lors de la rencontre de Québec, il y a également eu de belles révélations chez les U14 et U16. Au 800m, Anabelle Larouche s’est classée en première place du classement au 800m. Au lancer du poids, Laurence Proulx et Emma Dubé ont respectivement pris les deuxième et troisième rangs au classement. Plusieurs autres athlètes ont réussi leur standard pour le programme Sport-études l’an prochain. Ce sont Juliette Dionne (60m), Shanel Landry (poids) et Odélie Drapeau (800m).

Enfin, impossible de passer sous silence la performance de la Louperivoise Élisa Jean qui se retrouve au premier rang canadien chez les U23 à la marche. L’ex-membre du Club Filoup a fait son 1500m marche en 7:58.36, éclipsant son ancienne marque de 8:29.3.

ORGANISATION A1

Enfin, le dimanche 5 décembre, le club a organisé la rencontre des P’tits Loups qui regroupait une cinquantaine de jeunes nés entre 2009 et 2015. Dans une atmosphère d’entraide et de collaboration pour voir les futurs athlètes de demain pour découvrir les quatre groupes épreuves de l’athlétisme (sprint, demi-fond, saut et lancer). Sept clubs et écoles de l’Est-du-Québec étaient présents. Cette rencontre servait également de sélection pour le Sport-études de l’École Secondaire de Rivière-du-Loup.

Le groupe fera relâche entre le 21 décembre au 3 janvier pour le groupe compétitif, car la prochaine rencontre sera à Sherbrooke les 8 et 9 janvier. Pour les groupes initiations et récréatifs, les activités débuteront le 17 janvier. À partir du 15 décembre et jusqu’au 31 janvier, il est possible de s’inscrire au activité de Filoup athlétisme ici.