Les Albatros intraitables pour terminer l’année 2021à domicile

Les Albatros du Collège Notre-Dame ont clos leur portion locale du calendrier 2021 de la Ligue de Développement du Hockey M18 AAA sur une note parfaite, les 4 et 5 décembre. Les oiseaux ont vaincu coup sur coup les Lions du Lac St-Louis et le Blizzard du Séminaire Saint-François. Ils occupent actuellement le 5e rang du classement général.

Défaits à leur dernier match contre ces deux mêmes équipes, les Albatros ont cette fois montré leur vrai visage. Une équipe travaillante, intense et qui joue bien en unité de cinq. Une recette gagnante, puisqu’ils ont filé vers des victoires respectives de 4 à 2 et 8 à 2 au grand plaisir des quelques centaines de partisans présents chaque fois au Centre Premier Tech.

«Ce sont deux équipes qu’on avait rencontrées tôt dans l’année et elles nous avaient battus. On voulait leur rendre la monnaie de leur pièce, on s’est motivé avec ça et on a réussi à le faire en fin de semaine», s’est réjoui l’entraineur-chef Mike Maclure.

Samedi après-midi, lors d’un match tout de même chaudement disputé contre les Lions, les oiseaux ont dû prendre l’avance à trois reprises avant de finalement sortir victorieux. Menant 1 à 0 après une période, puis 2 à 1 après deux, ils ont vu leurs coriaces adversaires revenir dans le match à deux reprises.

C’est finalement Alexandre Pouliot, avec son deuxième but du match, qui a réussi le but de la victoire en troisième période. Tommy Bouchard a ouvert la marque, alors que Carl-Anthony Massé a assuré le gain dans un filet désert. Devant le filet, Cédric Massé a réussi 21 arrêts.

Dimanche, les Albatros n’ont laissé aucun doute sur l’issue de la rencontre, eux qui bénéficiaient d’une avance de 6 buts après 27 minutes de jeu. Même si les joueurs du Blizzard ont réussi à déjouer la vigilance d’Émile Beaunoyer à deux reprises, le gardien a très bien fait, s’illustrant notamment en début de 2e période. À l’avant, les oiseaux n’ont pas non plus arrêté de travailler, réussissant même un troisième but avec l’avantage d’un homme en fin de match.

Individuellement, la recrue Gabriel-Alexis Bisson a brillé lors de cette rencontre avec une récolte de deux buts et une mention d’aide. Il terminera d’ailleurs l’année avec l’équipe, en remplacement de Raphaël Dupuis, blessé, a confirmé Mike Maclure.

«On est contents de l’avoir avec nous. C’est un bon gars, un bon coéquipier. Il a aussi beaucoup de vitesse. Le premier but qu’il a compté, en désavantage numérique, il était concentré et les jets ont ouvert», a mentionné l’entraineur-chef au sujet de la première étoile du match.

Maxim Massé, Anthony Hamelin, Tommy Bouchard, Anthony Paré, Jacob Beaulieu, Mathys Dubé et Carl-Anthony Massé ont aussi très bien fait. De son côté, Beaunoyer a repoussé 20 lancers.

«Nous étions prêts pour nos deux rencontres. Nous avons connu de bonnes premières périodes et ç’a donné le momentum. Tout le monde a embarqué là-dedans, tout le monde a mis l’épaule à la roue pour qu’on puisse sortir avec les victoires […] On veut bâtir là-dessus pour le Challenge CCM à venir et pour le reste de la saison.»

L’attention des Albatros du Collège Notre-Dame se tourne en effet maintenant vers la 15e édition du Challenge CCM qui sera disputé du 15 au 19 décembre à Saguenay. L’équipe tentera d’imiter l’édition 2019 qui avait remporté cet événement grâce à une victoire spectaculaire.