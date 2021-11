Une 2e compétition provinciale pour les Loupiots

Six membres du club de patinage de vitesse Les Loupiots se sont rendus à Lévis afin de participer à la deuxième compétition du réseau provincial, la fin de semaine dernière. Ils ont performé de très belle façon.

Du côté féminin, deux athlètes représentaient le club. Dans le groupe 1, Clara Boudreau-Alexandre a terminé au 10e rang, alors que Pénélope Lavoie a remporté les grands honneurs du groupe 3.

Chez les garçons, Félix Lacombe et Yoan Perron patinaient tous les deux dans le groupe 3 et ont terminé respectivement 10e et 12e. Pour leur part, Étienne Michaud a pris le 5e rang du groupe 5, tandis que Vincent Lévesque a terminé en 6e position du même groupe.