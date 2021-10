Alex Belzile mène le Rocket à la victoire à son retour avec l’équipe 

Alex Belzile est resté fidèle à lui-même, mercredi soir, lors de son premier match de la saison avec le Rocket de Laval. Soumis au ballotage deux jours plus tôt, l’athlète de Saint-Éloi a rapidement fait une différence dans les succès de l’équipe en la menant vers un gain de 5 à 4 contre le Moose du Manitoba.

L’attaquant de 30 ans a récolté 1 but et 1 passe, une performance qui lui a permis d’être élu première étoile de la rencontre. Son but a été réalisé en milieu de deuxième période sur une puissante frappe en avantage numérique. Cette réussite a permis au Rocket de prendre les devants.

Alex Belzile marque un beau but en avantage numérique à son retour à Laval.



Alex Belzile scores a nice power play goal in his return to Laval. #GoRocket pic.twitter.com/SVUb3y4N3k — Rocket de Laval (@RocketLaval) October 21, 2021

Alex Belzile a maintenant une récolte de 84 points en 112 matchs dans l’uniforme du Rocket de Laval. Il est ainsi devenu, hier, le meilleur pointeur l’histoire de la jeune concession, devançant Jake Evans (83 points en 118 parties).

Il fait aussi partie du groupe de leaders de cette équipe depuis son arrivée. Il porte d’ailleurs de nouveau le «A» sur son chandail.