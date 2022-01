Simon Dion-Viens en piste à l’Autodrome Chaudiere ce weekend !

Simon Dion-Viens sera en piste ce samedi, dans la cadre de la dernière course de la saison 2021 de la série NASCAR Pro Cam Supertruck à l’Autodrome Chaudiere.



Pour l’occasion, le pilote du Kamouraska se retrouvera encore une fois au volant de sa camionnette #37 aux couleurs de Castrol Canada, supporté par Témis Chrysler, Rivière-du-Loup Mitsubishi, Rousseau Métal et PLGB Transport.



«Lors du dernier weekend de course dans la série NASCAR Procam Supertruck, nous avons livré chaude lutte pour la victoire. Nous avons retravaillé légèrement au niveau des réglages dans le but d’être en constante évolution avec notre bolide et nous ne visons rien de moins que la plus haute marche du podium ce weekend», nous affirme Simon avec optimiste.



L’action débutera un plus plus tôt qu’à l’habitude ce samedi 11 septembre à l’Autodrome Chaudière alors que le début des qualifications est prévu pour 14 h 30 et le début des courses pour 16 h 30.



Simon Dion-Viens tient à remercier ses principaux partenaires : Castrol Canada, Témis Chrysler, Rivière-du-Loup Mitsubishi, Rousseau Métal, Transport PLGB ainsi que Lettrage Yvan Robichaud, AL Restauration et Auto Moteur Rivière-du-Loup.



Vous pouvez suivre les activités de l’équipe de course et de Simon Dion-Viens sur Facebook/ Instagram @sdvautosport