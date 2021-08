Début de séries prometteur dans la Ligue Puribec

Alors que deux séries sont à égalité 1-1 après une première fin de semaine d'activités au premier tour des éliminatoires, le CIEL-FM de Rivière-du-Loup a pris les commandes face aux Cataractes de Grand-Sault grâce à des victoires de 6-2 à la maison vendredi et 8-2 sur la route dimanche.

Les lanceurs du CIEL-FM Félix-Alexandre Trudel et Jimmy Durette ont excellé lors de ces rencontres réalisant des matchs complets. Dimanche, Vincent Tardif a pris les choses avec un coup de circuit de deux points en 2e manche. Mentionnons également la performance de Jeff Richard qui a frappé cinq coups sûrs en deux parties. Pour Grand-Sault, les partants Jordan Drier vendredi et François Fortier dimanche ont tout donné, mais à l'usure les frappeurs de Rivière-du-Loup ont eu le dessus.

Pendant ce temps, les Braves Batitech du Témiscouata ont profité d'une performance exceptionnelle de Dany Paradis-Giroux pour remporter une victoire de 3 à 0 et créer l'égalité 1-1 dans sa série contre le Shaker de Rimouski. Le droitier n'a donné que six coups sûrs tout en réalisant six retraits sur des prises pour enregistrer le blanchissage. Mathieu Gobeil a également bien fait dans ce duel de lanceurs avec 10 frappeurs passés dans la mitaine. Vendredi soir, le Shaker a surpris les champions en titre dans un gain de 7 à 6 dans le Témiscouata. Au final, Philippe Seyer a inscrit la victoire devant Félix Castonguay qui n'a donné que deux points mérités.

Dans l'autre série, les Escaladeurs Ras L'Bock de La Pocatière ont eux aussi ramener les deux équipes à la case départ grâce une victoire de 6 à 5 samedi dans une fin de match dramatique face au Bérubé GM de Trois-Pistoles. Martin Bossé a frappé le simple gagnant alors que les buts étaient tous occupés en 7e manche. Les joueurs de Trois-Pistoles avaient pourtant effectué toute une remontée transformant un retard de 2-4 en une avance de 5-4 en début de 7e manche. Venu en relève à Patrick Redmond, Enrick Jomphe a mérité la victoire tandis que Ludovic Saucier a subi le revers. En attaque, Dave Voyer s'est distingué avec quatre points produits. La veille, le Bérubé GM a été en contrôle toute la rencontre dans une victoire convaincante de 4 à 2 devant ses partisans.

Lundi soir, un seul match sera à l'affiche alors que La Pocatière sera à Trois-Pistoles dès 20 h pour le troisième match de la série. Cette partie sera cruciale dans une série aussi courte qu'un 3 de 5, une des deux équipes se rapprochera d'une place en demi-finale.