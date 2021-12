Simon Dion-Viens de retour en NASCAR Canada au Grand Prix de Trois-Rivières

Simon Dion-Viens sera en piste le week-end prochain afin d’effectuer un retour dans la série canadienne de NASCAR à l’occasion de la 51e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. Le pilote du Kamouraska sera de retour derrière le volant de la voiture 37 aux couleurs de Castrol Canada.

«Le Grand Prix de Trois-Rivères a toujours été un événement spécial pour moi et mon équipe. De plus, cette année, j’y effectue un retour dans la série canadienne de NASCAR après près de deux ans d’absence en raison des circonstances que nous connaissons tous. J’adore les défis que nous procurent le circuit urbain du GP3R et chaque année, j’ai toujours très hâte de me retrouver en piste dans les rues de la ville. Pour une troisième année consécutive, je serai au volant d’une voiture préparée par la puissante équipe de Dave Jacombs Racing et nous sommes tous très motivés», explique Simon Dion-Viens avec beaucoup d’enthousiasme.

Pour l’occasion, Dion-Viens aura encore une fois à faire face à un défi de taille avec un niveau de compétition des plus relevé et en partageant la piste avec les meilleurs pilotes canadiens tels Alex Tagliani et Andrew Ranger.

«Il s’agit d’un évènement de grande envergure et une excellente opportunité pour moi d’offrir une visibilité majeure à mes partenaires. Je tiens d’ailleurs à remercier les gens de Castrol Canada, Mitsubishi Rivière-du-Loup, Témis Chrysler et Rousseau Metal de leur excellent support en vue du prochain week-end», poursuit le pilote.

Il est à noter que Dion-Viens a d’ailleurs connu plusieurs succès par le passé dans les rues trifluviennes, dont deux victoires et dans la série canadienne Supercar au volant d’une Chevrolet Corvette.

HORAIRE ET DIFFUSION

Simon Dion-Viens sera en piste avec la voiture 37 CastrolCanada/Mitsubishi Rivière-du-Loup/Témis Chrysler/Rousseau Metal à compter de 11 h 50, samedi, pour des pratiques. Le départ de la course de 60 tours aura lieu à 14 h 18, dimanche.

Il sera d’ailleurs possible pour les amateurs d’écouter la course en direct à la télévision sur les ondes de RDS et en différé à TSN.