Quatre nouveaux visages s’ajoutent à la direction des 3L 

Après de nombreuses années marquées par le succès à s’investir avec passion, mais aussi à surmonter les écueils contre vent et marée, les partenaires des 3L de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH), Cindy Simard et Christian Lévesque et Michel Collin ont eu la conviction que la survie de l’équipe passait par l’arrivée de sang neuf. Après des mois de recherche, ils peuvent dire mission accomplie.

L’organisation des 3L n’a pas caché que les dommages et l’incertitude générale causés par la pandémie n’ont pas épargné le monde du sport. Devant ces impacts majeurs la venue de renforts était devenue nécessaire au maintient de la franchise de la LNAH à Rivière-du-Loup.

Ainsi, mardi après-midi, Cindy Simard, Christian Lévesque et Michel Collin ont présenté leurs nouveaux comparses, soit Patrick Couturier, propriétaire de Pat BBQ, Martin Ouellet copropriétaire de Conteneurs KRT, Samuel Joncas, propriétaire de Transport RDL / RDL Courrier et George Sheehan, directeur général de l’usine de transformation de fruits de mer E. Gagnon & fils située à Sainte-Thérèse-de-Gaspé.

Le groupe d’actionnaires des 3L est plus que doublé passant de trois à sept.

«Depuis des années, les 3L ont organisé des évènements fort populaires et réussis tels que le "Match en Rose", le "Match des Toutous" et le "Déjeuner des 3L", mais j’aimerais qu’ils deviennent un "happening" rassembleur. Je trempe énormément dans l’évènementiel (…) par conséquent, je crois pouvoir contribuer à faire en sorte que chaque partie soit un rendez-vous à ne pas manquer pour les gens de la région», a souligné Patrick Couturier.

«Je trouvais important de m’impliquer afin de conserver notre équipe de hockey dans notre belle région», a souligné Samuel Joncas.

«La présence des 3L à Rivière-du-Loup est très importante à mes yeux, tout d’abord car elle permet aux Louperivois de bénéficier d’une offre plus diversifiée en matière de divertissement au cours de la saison hivernale et parce qu’ils sont un atout important pour la ville et ses commerçants», a partagé Martin Ouellet.

«Michel Collin, un bon ami et collègue à moi, m’a approché pour me demander d’embarquer dans l’aventure. Je suis moi-même un grand amateur de hockey et j’ai suivi la LNAH pendant de nombreuses années, alors je me suis laissé tenter et suis heureux de me joindre à l’organisation», a quant à lui déclaré George Sheehan.

L’actionnariat maintenant réglé, la nouvelle direction peut maintenant concentrer toutes ses énergies sur les prochaines étapes, soit la recherche d’un directeur général ainsi que le prochain repêchage annuel de la LNAH qui se tiendra le 7 aout prochain. Rappelons que les 3L bénéficieront du tout premier rang de sélection, résultat du tirage au sort tenu le 28 juin dernier.