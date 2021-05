Marie-Ève Ouellet parmi les finalistes du Gala Sports Québec 

Soccer Québec a dévoilé, ce mardi 25 mai, ses deux finalistes pour la catégorie Inspiration 2020 du Gala Sports Québec. Marie-Ève Ouellet, directrice générale de l’Association régionale de soccer de l'Est-du-Québec, est l’une des personnalités choisies.

Marie-Ève Ouellet, qui est également directrice adjointe et responsable du sport-études à l’École secondaire de Rivière-du-Loup, sera finaliste aux côtés de Mathieu Chamberland, directeur général de Soccer Québec. Des représentants d’autres fédérations sportives québécois, comme Gymnastique Québec et Baseball Québec, seront également en lice.

«La tête toujours remplie d’idées, Marie-Ève est constamment en train d’élaborer de nouveaux projets. Ce n’est certainement pas un virus qui allait l’empêcher de planifier des activités…différemment!», peut-on lire dans la publication annonçant sa nomination.

Selon SPORTSQUÉBEC, les prix Inspiration 2020 seront remis à dix récipiendaires qui ont su inspirer le milieu sportif au cours de cette année 2020, qui restera à jamais gravée dans la mémoire de tous. Les gagnants et gagnantes seront félicités(es) non pas pour leurs résultats ou leurs performances sportives, mais bien pour leurs actions et leurs initiatives remarquables.

Le 48e Gala Sports Québec sera diffusé sur les ondes de RDS2 et présentera cette année trois catégories, différentes de la formule traditionnelle, soit Inspiration 2020, ainsi que Personnalités sportives féminine et masculine de la décennie.