Les Riverains midget AAA présentent leur formation 

Le camp d’entrainement étant maintenant terminé, les Riverains du Bas-Saint-Laurent ont présenté l’équipe 2021 qui compétitionnera au niveau midget AAA au cours des prochaines semaines. On y retrouve plusieurs joueurs du KRTB et un heureux équilibre entre vétérans et recrues.

Sur les terrains de balle du Québec, la formation du Bas-Saint-Laurent alignera sept joueurs du KRTB, soit Alexis Pelletier et Nolan Chamberland de Squatec, Nathan Blanchard de Saint-Clément, Jean-Félix Soucy et Luca Morin de Saint-Antonin, Mathis McNicoll-Belzile de Trois-Pistoles, ainsi que Charles-Étienne Lemelin de Saint-Pascal et Jacob Beaulieu de La Pocatière.

L’équipe sera complétée par Matt Gosselin, Bryan Chabot, Justin Landry-Lecomte, Zachary D’Astous, Félix-Antoine Beaudet, Étienne Michaud, Jérôme Lavoie et Alexandre Bérubé, des athlètes de Montmagny et Rimouski.

«Nous avons un très beau mélange de vétérans et de recrues qui viennent consolider l'équipe. L'esprit d'équipe est d’ailleurs déjà très bon et les joueurs veulent apprendre. Nous croyons avoir une équipe qui va s'améliorer de matchs en match pour être compétitifs pour les séries de fin de saison», a confié l’entraineur-chef Éric Rousseau. Ce dernier sera épaulé par Louis Deschênes, Éric Lemelin et Thomy Lévesque. La gérante est Line Morin.