Tristan Pomerleau fier d’une première expérience chez les pros 

Le Rocket de Laval a clos sa saison 2021 ce lundi 17 mai, ce qui signifie du même coup la fin de de la première expérience du Louperivois Tristan Pomerleau chez les professionnels. L’athlète aura joué un match avec le club-école du Canadien de Montréal, gagnant de la confiance pour le reste de sa carrière et aussi le respect de ses pairs par son éthique de travail et son attitude positive.

Joint par Info Dimanche après avoir partagé la glace avec Carey Price et Brendan Gallagher, lundi, Pomerleau s’est dit fier du travail accompli ces dernières semaines. Il estime avoir profité au maximum de cette première opportunité dans la Ligue américaine de hockey. Rappelons qu’il avait signé un contrat d’essai professionnel en mars.

«Pour moi, c’était important d’être prêt à travailler tous les jours en arrivant à l’aréna et je crois que c’est quelque chose que les entraineurs ont remarqué […] D’avoir pris de l’expérience avec des joueurs professionnels, c’était quelque chose d’important aussi pour moi», a-t-il partagé.

Ses efforts à l’entrainement ont été récompensés le 12 mai lors d’un match contre les Marlies de Toronto. Habillé comme septième défenseur, l’athlète de 24 ans a fait ses premiers coups de patin dans la LAH et même si son temps de jeu a été limité, il s’est démarqué par une solide mise en échec qui a fait le tour des réseaux sociaux.

«Quand il m’ont dit que j’étais dans l’alignement, j’étais super excité. C’était un moment spécial et j’en ai parlé avec mes parents après la rencontre. Je pense que j’ai bien fait quand on a fait appel à moi. Joël [Bouchard] m’a dit qu’il était content de mon travail», a raconté le Louperivois, soulignant qu’il compte bien utiliser son style de jeu physique afin de faire sa place au prochain niveau.

S’il s’est entrainé avec certains des meilleurs espoirs du Canadien de Montréal, Tristan Pomerleau a aussi eu la chance de côtoyer certains des leaders du grand club. Carey Price et Brendan Gallagher ont pratiqué avec le Rocket lundi dans un objectif de remise en forme avant les séries. Évidemment, Pomerleau était à sa place, mais il ne cache pas avoir apprécié le moment.

«C’est certain que ça reste quelque chose de spécial. Ce n’est pas tous les jours que tu as la chance de lancer sur Price. Les gars étaient vraiment smatt. Ils nous ont mis à l’aise rapidement», a-t-il dit, ajoutant aussi avoir apprécié la compagnie de Cole Caufield à ses débuts dans la LAH et l’aide d’Alex Belzile, un compatriote du KRTB, à son arrivée chez les pros.

Tristan Pomerleau ne sait pas ce que l’avenir lui réserve. Il compte néanmoins connaître un gros été d’entrainement et être prêt pour les prochaines opportunités qui se présenteront à lui.