Lancement d’une loterie de financement pour la Finale des Jeux du Québec

Gagner une voiture neuve? Oui, ça se peut! En collaboration avec l’Association des concessionnaires d’automobiles et de camions de Rivière-du-Loup (ACACRDL), le Comité organisateur de la 56e Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2022 (COFJQ – 2022) lance sa plus importante activité de financement populaire : une loterie.

Six mille billets sont dès aujourd’hui mis en vente au coût de 20 $. Le grand gagnant remportera un crédit de 30 000 $ à l’achat d’un véhicule neuf, qu’il pourra choisir chez l’un des quatorze concessionnaires de Rivière-du-Loup. Deux autres chanceux recevront une carte-cadeau de 5000 $ chez Ameublements Tanguay et un chèque-cadeau de 2000 $ chez Club Piscine Super Fitness de Rivière-du-Loup.

En achetant leur billet, les participants soutiendront la Finale, qui devrait constituer l’un des premiers rassemblements multisports à se tenir au Québec depuis le début de la pandémie, en plus d’encourager par la bande la reprise du sport chez les jeunes, dans l’excellence et le plaisir, après une longue période d’arrêt forcé. Les sous amassés permettront plus particulièrement de rehausser l’expérience offerte aux 3000 sportifs en provenance de toutes les régions de la province. Si les astres s’alignent en sa faveur, la Finale devrait engendrer d’importantes retombées économiques pour le milieu touristique régional, des retombées qui seront bienvenues après plusieurs mois de malheureux soubresauts.

«Planifiée depuis longtemps, cette loterie arrive aujourd’hui comme un symbole d’espoir. Chaque billet vendu équivaudra à une tape dans le dos pour nous encourager à organiser la plus extraordinaire des Finales, même si notre équipe doit travailler dans des conditions très particulières. Acheter un billet, c’est se donner le droit de croire qu’une Finale en 2022, oui, ça se peut», soutient la directrice générale du COFJQ – 2022, Karine Malenfant.

En raison des mesures spéciales d’urgence en vigueur dans la région, les billets sont vendus exclusivement en ligne, à www.loterierdl2022.com. Dès que les règles s’assoupliront, des points de vente physiques seront ajoutés à Rivière-du-Loup et dans le Kamouraska. Le tirage aura lieu le 24 novembre prochain, chez Dubé Kia, à 100 jours de la Finale.

UN PARTENARIAT QUI ROULE

Partenaire « or » de la Finale, l’ACACRDL s’associe à la loterie en offrant généreusement le grand prix d’une valeur de 30 000 $. En vertu d’une entente globale de l’ordre de 100 000 $, l’Association fournit également le véhicule officiel du COFJQ – 2022 et prêtera une flotte de 25 véhicules pour le service de navettes pendant les dix jours de l’événement.

«Ce partenariat nous tient à cœur, car il rejoint directement notre vision et nos valeurs. Nous invitons toute la communauté régionale à soutenir l’organisation de cet événement d’envergure nationale, qui mettra en vitrine le savoir-faire d’ici, en achetant un billet pour la loterie des Jeux», lance Denis Morin, président de l’ACACRDL.