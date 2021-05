Frédérick Rioux à l’emploi des Pirates de Pittsburgh

La carrière de Frédérick Rioux dans le baseball majeur se poursuivra au sein d’une nouvelle organisation. Le passionné originaire de Trois-Pistoles a récemment accepté un emploi avec les Pirates de Pittsburgh.

Après avoir vu son association avec les Mariners de Seattle prendre fin l’automne dernier, Rioux a multiplié les contacts afin d’obtenir une nouvelle chance dans ce milieu très compétitif. Ces derniers mois, il a été en conversation avec différentes organisations, dont trois ou quatre plus sérieusement. C’est finalement avec les Pirates qu’il a décidé de se lancer.

«J’ai choisi d’y aller avec les Pirates, puisqu’ils m’ont offert quelque chose de nouveau que je n’avais pas encore eu l’occasion d’explorer», a-t-il partagé. «Ç’a été quelques mois assez remplis, avec des hauts et des bas, mais je suis vraiment content de joindre leurs rangs et de voir où cette aventure-là va me mener.»

Le Pistolois travaillera spécifiquement auprès des Indians d’Indianapolis, l’équipe AAA des Pirates. Il agira à titre d’assistant aux opérations des ligues mineures et il aura à étudier les tendances des équipes adverses. Il sera aussi impliqué dans le développement des joueurs, auprès du recrutement professionnel et de l’analyse vidéo.

«C’est le fun parce que c’est un poste dans lequel tu peux avoir un impact direct sur l’organisation en travaillant avec les joueurs qui vont éventuellement faire le saut dans les majeures», a-t-il expliqué.

Ces dernières années, Rioux a acquis de l’expérience avec les Blue Jays de Toronto, les Phillies de Philadelphie et les Mariners de Seattle. L’année dernière, il a fait partie de l’équipe de recruteurs des Mariners en République dominicaine, aidant l’organisation grâce à l’analyse des statistiques et l’utilisation des technologies afin de cibler les forces et faiblesses de recrues potentielles.

«Mon expérience des cinq dernières années va m’aider dans ce nouveau rôle, mais je n’ai jamais passé une année complète avec une formation AAA, alors il y aura une adaptation. Je suis confiant de pouvoir remplir mes tâches et d’avoir un impact sur l’organisation», a-t-il poursuivi.

Informé de son embauche depuis la fin mars, Frédérick Rioux devait assister au camp d’entrainement de l’équipe qui était organisé en Floride récemment. Différentes complications pour l’obtention de son visa de travail aux États-Unis l’auront finalement privé de cette expérience. Actuellement à Vancouver, il devrait s’envoler vers Indianapolis la semaine prochaine.

Grâce à ses efforts, Frédérick Rioux fait tranquillement sa place et développe ses contacts dans le baseball professionnel. Un rêve qu’il réalise et qu’il ne tient pas pour acquis.