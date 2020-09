Simon Dion-Viens sur le podium à l’autodrome Chaudière

Simon Dion-Viens était en piste le week-end dernier dans le cadre de la première course de la saison 2020 au circuit de l’Autodrome Chaudière. Après une pause de plusieurs mois, le pilote du Kamouraska a terminé sur le podium, en 3e position, lors de sa toute première course dans la série NASCAR ProCam Supertruck.

Pilote régulier de la série NASCAR canadienne, Dion-Viens a été en mesure de s’adapter rapidement à son tout nouveau bolide, une camionnette aux couleurs de Castrol Canada, supportée Bestbuy Pièces d’auto, Rousseau Métal et Impact Ford.

«Tous les membres de mon équipe de course et moi-même sommes très satisfaits de notre première course dans la série NASCAR ProCam Supertruck. Nous avons été rapide tout au long de la journée et même si j’ai dû partir de la dernière position en course en raison d’un petit problème technique lors de l’inspection après les qualifications, j’ai été en mesure de remonter le peloton et de faire la lutte aux pilotes les plus rapides de la série», a confié Dion-Viens avec beaucoup d’enthousiasme.

«Je tiens à remercier les membres de mon équipe de course et mes partenaires Castrol, Bestbuy Pièces d’auto, Rousseau Métal et Impact Ford de m’avoir donné un précieux coup de main dans ce projet afin d’être en mesure d’effectuer un retour en piste pour l’année 2020. Nous avons acquis ce nouveau bolide il y a seulement quelques semaines et il reste encore du travail et des améliorations à faire sur les réglages et nous allons continuer de travailler afin de les optimiser. Nous sommes optimistes d’être encore plus rapide pour les deux prochaines épreuves de la saison», a conclu le pilote.

L’action reprendra ce samedi 12 septembre pour la deuxième manche de la Triple Couronne à l’Autodrome Chaudière.