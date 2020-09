Nathan Ouellet réussit un tour du chapeau avec l’Océanic de Rimouski

Le joueur de hockey louperivois Nathan Ouellet, qui évolue avec l’Océanic de Rimouski, a inscrit un tour du chapeau contre les Remparts de Québec lors du match préparatoire du 3 septembre. Il a donné la victoire à son équipe 3 à 2 à peine 25 secondes après le début de la prolongation.

L'Océanic tirait de l'arrière 0 à 2 contre les Remparts lors du 3e engagement. Après un premier but en début de 3e période, Nathan Ouellet a créé l'égalité en faisant dévier un lancer derrière le gardien des Remparts, Thomas Boucher. Il ne restait qu'une quarantaine de secondes à la partie. Les mentions d'aide sont allées à Justin Bergeron et Ludovic Soucy.

Quelques 25 secondes après que la rondelle ait touché la glace en prolongation, Nathan Ouellet a déjoué pour une troisième fois les Remparts avec un tir du poignet, à nouveau aidé par ses coéquipiers Bergeron et Soucy.

Le joueur Louperivois disputait son premier match depuis mars dernier. Il a souligné son arrivée dans l’alignement de l’Océanic de belle façon. «Je me sentais assez bien sur la glace, notre trio a obtenu beaucoup de chances de marquer lors des deux premières périodes, mais aucune n’avait aboutie. En 3e période, ç’a débloqué et j’ai réussi un but chanceux en prolongation», a commenté Nathan Ouellet. Ce dernier en est à sa quatrième année avec l’Océanic de Rimouski. Il n’a qu’un but en tête : tailler sa place dans l’équipe comme l’un des trois joueurs de 20 ans qui feront partie de l’alignement. Cinq joueurs âgés de plus de 20 ans participent présentement au camp d’entrainement.

«Je ne me met pas trop de pression. Je suis satisfait, j’ai eu un bon match, donc ça m’enlève un petit stress […] Je veux montrer l’exemple aux plus jeunes. Il faut que je sois un leader, tant sur la glace qu’en dehors», complète Ouellet. L'an dernier, Nathan Ouellet avait été nommé assistant-capitaine de l'Océanic de Rimouski.

Deux autres parties de pré-saison sont prévues à l’horaire de l’Océanic de Rimouski contre les Tigres de Victoriaville, les 5 et 13 septembre. La Ligue de hockey junior majeur du Québec débutera sa saison le 1er octobre.