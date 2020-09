Un tournoi de fin de saison de baseball mineur au Témiscouata

Du vendredi 4 septembre au dimanche 6 septembre prochain, l’Association du baseball mineur du Témiscouata accueillera le Tournoi régional de fin de saison Les Restaurants Dubillard McDonald's moustique B. Cet événement se déroulera sous la présidence d’honneur du joueur étoile des Braves senior et joueur des Capitales de Québec, Dany Paradis-Giroux.



Un total de 7 équipes sont attendues lors de cette fin de semaine : Témiscouata, Saint-Antonin, Rivière-du-Loup, La Vallée, Matane et deux formations de Rimouski (Élans noir et Élans rouge). C’est donc plus de 70 joueurs de 10 et 11 ans qui viendront conclure leur saison de baseball mineur. C’est aussi plus de 200 personnes qui sont attendues à Témiscouata-sur-le-Lac et à Saint-Louis-du-Ha! Ha! au cours de la fin de semaine. D’ailleurs, l’équipe du Témiscouata disputera son premier match du tournoi ce vendredi 4 septembre à 18h30 au terrain de baseball de Saint-Louis-du-Ha! Ha! L’admission est gratuite pour les spectateurs et un service de cantine sera présent sur les 2 sites. De plus, grâce à la générosité des Restaurants Dubillard McDonald's, des bannières seront remises à l’équipe championne et à l’équipe finaliste et les performances d’un jeune dans chaque club seront soulignées après chaque rencontre.



La grande finale aura lieu dimanche le 6 septembre à 14h00 au terrain de baseball du secteur Cabano. Mais juste auparavant, les joueurs Rallye cap (entre 3 et 7 ans) du Témiscouata participeront à 11h00 à une activité de fin de saison. La population du Témiscouata et des environs est donc la bienvenue à venir encourager nos vedettes de demain!



Profil de l’organisation



L’Association du baseball mineur du Témiscouata existe depuis plus de 20 années. À chaque saison, elle permet à plus de 80 filles et garçons âgés entre 3 et 17 ans du Témiscouata de pratiquer le baseball à des niveaux récréatifs et compétitifs. Elle incite aussi les jeunes à adopter de saines habitudes de vie.