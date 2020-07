Le CIEL-FM vise une saison à la hauteur des attentes

Après de nombreuses semaines d'incertitudes, les dirigeants du circuit ont confirmé que la 42e saison de la Ligue de baseball Puribec aura lieu dans un calendrier de 12 parties pour la saison régulière, plus les séries éliminatoires.

Le Club de baseball le CIEL-FM débutera ainsi sa saison le 10 juillet sur la route à La Pocatière avant de jouer son premier match à la maison le 12 juillet. L'organisation a d'ailleurs mis tout en place pour présenter une équipe qui va aspirer aux grands honneurs.

Ainsi, le CIEL-FM est fier d'annoncer le retour de Félix-Alexandre Trudel dans l'uniforme louperivois. Reconnu comme un gagnant, il a su démontrer ses grandes qualités de leader comme lanceur dans les dernières années.

De plus, l'équipe pourra compter sur l'un des meilleurs lanceurs au Québec en 2019, il s’agit de René-Dave Pelchat. L'artilleur gaucher s’amène à Rivière-du-Loup après avoir compilé une fiche de 7 victoires 1 défaite, maintenant une impressionnante moyenne de points mérités de 1,07 avec Victoriaville dans la Ligue senior majeur du Québec.

Le CIEL-FM misera également sur plusieurs jeunes joueurs talentueux qui ont évolué, dans les dernières années, dans la Ligue junior élite et avec les Sphinx de l'École secondaire de Rivière-du-Loup. Quelques vétérans seront de retour, dont l’excellent frappeur Jeff Richard.

PARTENAIRES FINANCIERS

En tant qu'organisme à but non lucratif qui réussit à maintenir le baseball senior grâce à ses partenaires financiers et aux entrées au stade, le CIEL-FM est à la recherche de nouveaux partenaires pour la saison. Ainsi, l'équipe a lancé dans les derniers jours sa campagne de commandites. Les billets de saison seront également disponibles la semaine prochaine au coût de 30 $ pour 7 parties locales. Le retour du baseball fera le plus grand bien aux citoyens qui se sont privés de plusieurs plaisirs dans les derniers mois.