Le Fondations BA de Trois-Pistoles bat l’Impérial de Saint-Pascal 5 à 1

Devant sa plus belle foule de la saison à l’aréna Bertrand-Lepage de Trois-Pistoles, le Fondations BA de Trois-Pistoles a joué avec intensité et remporté une victoire de 5 à 1 contre l’Impérial de Saint-Pascal le 6 mars.

Les visiteurs, opportunistes en fin de 1ère période, avaient pourtant pris les devants 1 à 0 sur un but d’Étienne Lavoie. Toutefois, continuant à mettre de la pression lors du 2e engagement, Trois-Pistoles a pris l'avance 2 à 1 grâce à deux buts de Félix Gagnon.

Le point tournant du match est survenu en 3e période pendant un avantage numérique de l’Impérial, alors que le gardien du Fondations BA, Charles-Olivier Lévesque, a servi une passe parfaite en zone centrale, créant un 2 contre 1 qui s’est conclu par le 3e but de Félix Gagnon. Plus tard en 3e période, Jean-Philippe Soucy et Guillaume Bérubé ont inscrit les 4e et 5e buts des Pistolois.

Avec cette victoire, Trois-Pistoles prend les devants 2 à 1 dans cette série de quart de finale 3 de 5. Le 4e match a lieu ce samedi 7 mars 20 h à Saint-Pascal tandis que le 5e match, si nécessaire, est planifié ce dimanche 8 mars 17 h 30 à Trois-Pistoles.