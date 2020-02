L’Intrépide de Gatineau résiste aux assauts des Albatros

Au lendemain d’une victoire convaincante de 6 à 2 contre l’Intrépide de Gatineau, les Albatros du Collège Notre-Dame disputaient le 23 février le deuxième match de ce programme double au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup. Après avoir pris une avance de 2 à 0 jusqu’en 3e période, la défensive des Albatros a cédé, encaissant trois buts sans réplique.

Pierre-Alexandre Boulet des Albatros a ouvert la marque en avantage numérique. David Côté a aussi trouvé le fond du filet pour l’équipe louperivoise. L’Intrépide s’est ensuite installé dans le territoire des Albatros à son aise. Samuel Kimmerly, Samuel Emery et Marc-Olivier Racine Roy ont déjoué tour à tour le gardien des Albatros Alexandre Marchand, marquant trois buts sans réplique.

«Je suis satisfait de ce qu’on a fait, on a joué 115 bonnes minutes sur 120. Ce n’est pas une équipe qui est facile à affronter, ils sont physiques. Il faut vouloir encore plus, mais on peut sortir la tête haute. S’il nous reste quelque chose à corriger pour les séries éliminatoires c’est d’être capable de regagner notre focus quand on perd notre momentum et que ça ne se passe pas à notre goût pour passer à autre chose», a commenté l’entraineur des Albatros du Collège Notre-Dame, Mike Maclure. Ce dernier s’est dit satisfait de la discipline de ses joueurs, malgré le jeu physique préconisé par l’Intrépide de Gatineau. Présentement l’entraineur des oiseaux a les yeux rivés sur les séries, qui débuteront dans environ deux semaines.

«En ce moment, il y a eu des retraits préventifs, on veut rentrer dans les séries avec un bon momentum, avec tout le monde en forme. C’est bien parti avec ce qu’on a vu en fin de semaine», a ajouté Mike Maclure. Les Albatros du Collège Notre-Dame disputeront leur dernière partie de la saison régulière contre le Blizzard du Séminaire Saint-François le 26 février à 19 h au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup.

La bannière de champions du Challenge CCM remportée par les Albatros a été officiellement hissée dans le Centre Premier Tech en présence du directeur du Collège Notre-Dame, Guy April, du président des Albatros Midget AAA, Alain April, de la vice-présidente hockey, Christiane Séguin, du directeur général des Albatros, Christian Caron, de Gilles Potvin et de Pierre Mercier, impliqués dans l’organisation des Albatros.