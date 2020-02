Les 3L muselés en début de match par les Pétroliers du Nord

Les 3L de Rivière-du-Loup ont été vaincus par les Pétroliers du Nord par la marque de 5 à 3 le 21 février lors d’un match disputé au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup. Un début de rencontre difficile a coulé l’équipe louperivoise, qui n’a pas été en mesure de s’en remettre.

En 1ère période, les Pétroliers ont marqué à quatre reprises sans réplique de la part des 3L. Nicolas Poulin, David Bastien (2) et François Bouchard se sont inscrits au pointage. C’est Maxime Villemaire des 3L qui a amorcé la revanche des siens, en marquant le seul but de la 2e période, en avantage numérique. Il a été aidé par Michael Ward et Jean-Philip Chabot. Michael Ward puis Alexandre Bolduc ont permis aux 3L de revenir dans la partie en 3e période, portant la marque à 4 à 3. Francis Desrosiers des Pétroliers du Nord a ensuite découragé les 3L de revenir dans le match, en inscrivant le 5e et denier but de la partie aux dépens du gardien Guillaume Decelles.

Le prochain match des 3L de Rivière-du-Loup aura lieu le 28 février dès 20 h. Ils affronteront les Marquis de Jonquière, avec cinq rencontres à jouer d’ici la fin de la saison régulière. Avec 33 points, les 3L se trouvent présentement au 3e rang du classement de la Ligue nord-américaine de hockey, ex-aequo avec les Éperviers de Sorel-Tracy. La 2e position est détenue par les Pétroliers du Nord, avec 43 points et l’Assurancia de Thetford Mines trône en tête de classement avec 46 points.