Un weekend d’accomplissements pour les athlètes du Club Filoup

Les 15 et 16 février dernier avait lieu les Championnats Québécois d’athlétisme U18, U20 et Vétérans ainsi que le Match Cadet Ontario vs Québec au Complexe sportif Claude-Robillard à Montréal. 10 athlètes du Club Filoup étaient présents et ont tous battu leur marque personnelle dans plusieurs disciplines.

Du côté de la compétition provinciale, notons que Marie-Ève Ouellet a gravé son nom dans les records du club dans la catégorie des vétérans, en inscrivant un temps de 9,91 au 60m et prenant le 6e rang de la compétition.

Chez les U18, l’athlète Adam Beaulieu a obtenu une médaille d’argent au 400m avec un très bon temps de 54,74 sec. Mathis Dumont a également fait bonne figure prenant le 6e rang au 200m, battant de plusieurs dixièmes de secondes son record personnel et devenant le plus rapide du club dans sa catégorie cette saison.

Benjamin Plourde (U18), Mathis Dubé (U20), Alice Lagacé et Laurie Allard (U18) ainsi que Flavie Couturier (U16) ont su donner le meilleur d’eux-mêmes en battant respectivement leurs marques personnelles au 800m & 200m chez les hommes, au lancer du marteau chez les femmes et au pentathlon féminin.

Bien que le Match Cadet Ontario vs Québec fût remporté par l’Ontario, nos deux représentants du Québec se sont démarqués. Chez les garçons, Vincent Brodeur obtient la médaille d’argent au relais 4x200m et bat le record du club dans sa catégorie au saut en longueur avec un bond de 5,99m. Enfin, Évelyne Larouche a réussi à battre sa marque personnelle avec un saut à la perche de 1,90m.