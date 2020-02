La course «Ça Polaire» remet 2000 $ à la Fondation Soleil Levant

La belle réussite de la première organisation de la course en sentier nocturne «Ça Polaire!» a pris toute sa signification, ce lundi 17 février, alors que les membres du comité organisateur ont annoncé que 2000 $ seront remis à la Fondation Soleil Levant de Rivière-du-Loup.

Carol-Ann Dionne, Jean-François Dumais, Dany Rioux et Éric Dubé étaient aux anges lorsqu’ils ont décompté 130 inscriptions à leur événement déjanté, le 25 janvier. Ils l’étaient encore davantage en réalisant qu’une très belle somme allait permettre à la fondation de financer des activités sportives pour les jeunes dans le besoin, notamment.

La Course Ça Polaire – Trail familiale a vu le jour en septembre 2020, alors que Dany Rioux recherchait un moyen d’amasser des fonds pour la Fondation Soleil Levant. L’idée de créer une course hivernale en région, dans la beauté des sentiers du parc des Chutes, est alors émergée et elle avait beaucoup de sens.

«Ce sont des sportifs qui aident d’autres sportifs, des jeunes. C’est vraiment une super idée» a résumé le président de la Fondation Soleil Levant, Sylvain Arbour, lundi. «Merci beaucoup. Ce montant représente plusieurs inscriptions et de nombreuses personnes vont en profiter.»

De leur côté, les organisateurs ont tenu à remercier les nombreux partenaires et bénévoles qui ont fait de ce «concept farfelu» un aussi beau succès à sa première année.

Événement rassembleur et convivial, accessible à tous à travers différentes distances de course ou de marche, Ça Polaire – Trail familiale sera de retour en janvier 2021. Les personnes intéressées sont invitées à encercler la date au 23 janvier au calendrier.