Vous êtes invités à participez en grand nombre à la 24e édition du Tournoi de Pêche du Squatec le samedi 29 février prochain. Les Chevaliers de Colomb conseil 7384 organisent ce tournoi de pêche familial sur le petit lac Squatec ainsi que sur le lac Pain de sucre.

À partir de 6 h le matin, les gens peuvent s’inscrire à l’école secondaire de Squatec et acheter leurs billets pour les prix. Vers 10 h, il y aura des activités pour les jeunes et la mascotte de Pat Patrouille. Cela sera suivi d’un diner aux hot-dogs servi à la plage du lac de même que de la tire sur la neige.

De 15 h à 17 h, on note l’enregistrement et le mesurage des prises à l’école secondaire de Squatec. À 17 h, un souper sera servi au cout de 15 $ pour les adultes. Finalement à 19 h, il y aura la remise des bourses, suivie du tirage des prix. Parmi ceux-ci, on retrouve un beau VTT et une chaloupe.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter la page Facebook du Tournoi de Pêche du Squatec.