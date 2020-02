Deux Albatros reçoivent une bourse des Canadiens de Montréal

Les hockeyeurs Zacharie Charest et Nathan Drapeau des Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup font partie des 28 étudiants-athlètes qui ont reçu une bourse de 1500 $ de l’organisation des Canadiens de Montréal, avant le match contre les Coyotes de l’Arizona, lundi.

Pour une 13e année, les Canadiens et la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec unissent leurs forces afin de remettre des bourses dédiées aux Québécois les plus prometteurs dans le monde du hockey. Une conférence de presse a d’ailleurs été organisée afin de souligner leur talent et leur accomplissement sportif.

Zacharie Charest, de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, et Zacharie Charest, de Mont-Joli, ont reçu leur récompense par le biais du président du Canadien, Geoff Molson.