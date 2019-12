Plus de 2000 $ en denrées pour la 3e Guignolée de l'Académie BJJ

Pour une troisième année consécutive, l'Académie de Jiu-Jitsu Brésilien de Rivière-du-Loup organisait le samedi 7 décembre, dans les locaux du tout nouveau Studio SpoTech, la Guignolée du Jiu-Jitsu de Rivière-du-Loup. Pour l'occasion, 46 athlètes adultes et enfants se sont déplacés. Une réussite sur toute la ligne.

Le prix d'entrée afin de participer au séminaire présenté par Nathan Stever, lui-même ceinture noire dans la discipline, était de 50 $ en denrées non périssables. L'événement a donc permis de récolter plus de 2000 $ en denrées et celles-ci ont toutes été remises au Carrefour d’Initiatives Populaires de Rivière-du-Loup, un organisme dont la mission vise essentiellement à répondre aux besoins liés à la sécurité alimentaire des familles de la région.

«Nous sommes extrêmement contents de pouvoir contribuer à notre façon à nourrir l'espoir collectivement. Étant nous-mêmes des athlètes, nous savons à quel point l'alimentation joue un rôle clé dans l'épanouissement et le bien-être de chacun», a souligné Sébastien Côté, propriétaire de l'Académie de Jiu-Jitsu Brésilien.

Le Jiu-Jitsu Brésilien est un sport martial en forte croissance ici en région et les installations du tout nouveau Studio SporTech sont apparemment à la fine pointe de la technologie.