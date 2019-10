Soccer : festival offensif pour les Portageuses

Après avoir été muettes à leur dernier match, les Portageuses du Cégep de Rivière-du-Loup ont profité de la visite des Condors du Cégep Beauce-Appalaches pour faire bouger les cordages du filet adverse, cette fin de semaine. Elles ont marqué pas moins que 14 buts dans une victoire acquise par blanchissage.

L’équipe locale n’a ainsi laissé aucune chance à son adversaire, elle qui a bombardé le filet pendant les 90 minutes de jeu. Dans la victoire, la joueuse louperivoise Adèle Boudreau s’est démarquée avec une flamboyante performance de… 8 buts!

Sa coéquipière Marie-Loïse Deslandes n’a pas à rougir de sa performance non plus, elle qui a inscrit 4 buts. Ariane Charest et Sara-Ève Dubé ont inscrit les deux autres réussites des représentantes du Cégep.

Le spectacle offensif des Portageuses lui donnera certainement un coup de main dans la course aux séries éliminatoires, alors que le nombre de buts marqués au cours de la saison est utilisé afin de départager deux équipes possédant le même rang au classement.

Par exemple, Rivière-du-Loup est actuellement au 4e rang du classement de la conférence Nord-Est en soccer féminin, division 2. L’équipe est à égalité avec la formation de Lévis-Lauzon, mais elle possède un avantage important de 31 buts marqués contre 19.

Par ailleurs, du côté masculin, les Portageurs ont baissé pavillon 2 à 0 contre Beauce-Appalaches, lors d’un match chaudement disputé. La formation, qui évolue aussi en division 2, connaît davantage de difficultés cette saison avec une récolte d’une seule victoire en 6 matchs.