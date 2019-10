Théo Faucher parmi les meilleurs buteurs de la Ligue de soccer élite du Québec

Malgré une saison difficile pour le Mondial EB Auto de Rivière-du-Loup dans la catégorie AAA, un des joueurs s’est particulièrement démarqué. Théo Faucher, originaire de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, a terminé la saison au 2e rang des buteurs de la Ligue de soccer élite du Québec avec 15 buts inscrits en 20 matchs.

«Je joue au soccer depuis que j’ai l’âge de cinq ans. Je jouais dans la ligue du village de Saint-Alexandre. J’ai toujours aimé les sports d’équipe. Je ne sais pas, c’est peut-être dans mes gènes», explique l’attaquant âgé de 18 ans.

L’équipe louperivoise ne s’est malheureusement pas taillée une place pour les séries, terminant au 7e rang de sa catégorie sur 8. Théo Faucher a tout de même fait preuve de force de caractère et de détermination au cours de la saison, malgré les difficultés connues par le Mondial EB Auto. «Je suis fier d’avoir marqué autant de buts pour une équipe qui est aussi bas au classement. Notre équipe était bonne, mais on dirait que ce n’est pas tout le monde qui donnait l’effort», résume-t-il, lorsque questionné à propos des résultats de la dernière saison.

C’est son amour pour ce sport d’équipe et sa détermination qui lui ont permis de constater que le titre de meilleur buteur de la ligue n’était pas inatteignable, malgré tout. «Cette année j’ai commencé la saison en force. Le premier match, j’ai marqué un but et je me suis disloqué l’épaule. Je n’ai pas arrêté de jouer, j’ai continué et j’ai vu mon classement monter, alors je me suis dit que c’était peut-être accessible, finalement».

Cet hiver, Théo Faucher souhaite jouer dans la Première ligue de futsal pour continuer de développer ses compétences d’attaquant. Il rêve de jouer au soccer au niveau professionnel et se donne à fond afin d’atteindre ce but.