Les 3L l’emportent contre les Marquis

Aidés par de nouveaux visages, les 3L de Rivière-du-Loup ont remporté une victoire de 4 à 1 contre les Marquis de Jonquière dans le cadre de leur troisième match hors-concours, ce vendredi 4 octobre au Centre Premier Tech.

Devant un peu moins de 700 spectateurs, l’équipe locale a pris les devants par trois buts avant que les visiteurs s’inscrivent finalement à la marque en milieu de troisième période. Ils n’ont jamais réellement été inquiétés, alors que le gardien Loïc Lacasse a connu une bonne performance.

Offensivement, le capitaine Jean-Philip Chabot a été le premier à toucher la cible lors de l’engagement initial. Marc-Anthony Therrien et Simon Chevrier, de nouveau venus, ont également marqué par la suite, si bien que les 3L avaient une belle avance après 50 minutes de jeu. Michaël Rhéaume a compté le 4e but plus tard au 3e tiers.

«C’est certain qu’on est satisfait du résultat, mais je pense que le match a été joué en dents de scie. On a vu de bonnes choses et de mauvaises choses. Il faut qu’on s’améliore à chaque fin de semaine, je ne suis pas certain qu’on s’est amélioré pendant les trois périodes aujourd’hui, mais je vois que les gars essaient de comprendre», a partagé le nouvel entraineur Benoit Laporte, conscient que le calendrier préparatoire tire à sa fin.

S’ils ne se sont pas tous inscrit à la feuille de pointage, les nouveaux visages des 3L ont su s’imposer à un moment ou un autre. Alexandre Bolduc a été solide au cercle des mises en jeu, tandis que Maxime Guyon, un joueur invité et auteur de 2 buts la fin de semaine dernière, a créé plusieurs chances offensivement. De son côté, Simon Chevrier a récolté un but et une passe à son premier match.

«Aujourd’hui, on a un peu tout mélangé. En troisième période, j’ai voulu que certains joueurs jouent un peu plus, parce que je voulais les voir à l’œuvre et ils ont bien répondu […] Il y a des gars qui brouillent les cartes», a d’ailleurs souligné le pilote des 3L.

Rencontrés après la rencontre, Janick Asselin et Maxime Villemaire se sont dits confiants et excités pour la saison à venir. Tous les deux apprécient déjà le travail des recrues et de l’entraineur.

«On voit de belles choses, la chimie commence à se créer. Tout le monde est arrivé prêt pour le camp, les gars sont en bonne forme physique. Je pense qu’on peut le voir sur la glace, alors qu’on voit de belles choses. Il reste encore du peaufinage c’est certain, on reste quand même en pré-saison. C’est de bon augure avec ce qu’on voit jusqu’à maintenant», a partagé Asselin.

«Un gars comme Chevrier, ça travaille fort et ça ne lâche jamais. Bolduc, c’est un top et je pense qu’il va le prouver cette année. Je le connais un peu et je crois que ce n’est que le début, il va vous impressionner», a ajouté Villemaire.

GARDIENS

Devant le filet, Loïc Lacasse (27 arrêts) a connu une très bonne rencontre à son premier match hors-concours. Si l’entraineur-chef Benoit Laporte a lui-même reconnu qu’il avait apprécié son jeu, la place du vétéran de 33 ans n’est pas acquise, alors que deux autres gardiens se battent pour les postes : Guillaume Decelles et Mathieu Corbeil.

«C’est de la compétition. Chaque année, de nouveaux gardiens arrivent dans la Ligue et cette année, c’est dans notre équipe. Ce sera un beau casse-tête pour l’équipe à savoir lesquels garder. La décision va leur revenir, mais je pense que nous avons tous les trois bien fait dans nos matchs respectifs», a-t-il analysé.

Le dernier match hors-concours des 3L aura lieu sur la route, vendredi prochain, contre ces mêmes Marquis de Jonquière.