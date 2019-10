De nombreux participants attendus à la Course du portageur

C'est ce samedi 5 octobre qu'aura lieu l'une de dernières courses de la saison, la fameuse Course du portageur à Notre-Dame-du-Portage. Pour cette 11e année, le comité organisateur vous prépare un évènement haut en couleur.

Au menu, du soleil ! C'est donc sous la bienveillance de «Galarneau», comme l'écrivait le romancier Jacques Godbout, que les athlètes pourront courir des distances de 1, 3, 5 et 10 km sur la panoramique route du Fleuve, en plein coeur du village de Notre-Dame-du-Portage. Soulignons que les marcheurs sont les bienvenus sur les parcours de 1, 3, et 5 km.

Sur place, il y aura de l'animation, une halte-garderie. Un bouillon réconfortant vous sera servi. Le départ du 3 km est à 11 h, celui pour le 5 km est 11 h 30 et le 10 km se mettra en branle à 12 h 20. Quant un 1 km, le départ aura lieu à 13 h 40. Les places sont limitées.

Il est possible de s'inscrire en ligne à cette adresse : https://www.eventbrite.ca/e/inscription-course-du-portageur-2019-59931432528. À noter qu'il n'y a aucun remboursement et aucun transfert de dossard avant et pendant l'évènement.

Le rendez-vous est donné à l'École de Notre-Dame-du-Portage, située au 539, route du Fleuve.