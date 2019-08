CrossFit Games : Laverrière prend le 5e rang au monde

Le Louperivois Michaël Laverrière a représenté la région de bien belle façon, au cours des derniers jours, lors des CrossFit Games présentés à Madison aux États-Unis. L’athlète a terminé la compétition au 5e rang, un résultat exceptionnel.

Laverrière, qui compétitionnait dans le plateau très relevé des 35-39 ans, a notamment récolté deux 2e postions, une 3e position et une 4e position au terme des six épreuves à l’horaire. Il été devancé par deux Américains, un Islandais et un Français.

Les Mondiaux de CrossFit, dans cette catégorie, rassemblait les 10 hommes les plus en forme à travers le monde. Michaël Laverrière s’est ainsi frotté à la crème de la crème des compétiteurs et il a été en mesure de se démarquer.

L’an dernier, davantage d’athlètes avaient été sélectionnés pour le grand rendez-vous. Preuve de sa progression de la dernière année, il avait conclu l’événement au 15e rang.

Davantage de détails à venir...