Quatre signatures pour les 3L

L’organisation des 3L de Rivière-du-Loup a débuté sa préparation pour la prochaine saison avec les signatures du gardien de but Mathieu Corbeil, des attaquants Simon Chevrier et Marc-Anthony Therrien, que du vétéran défenseur Michael Novosad.

Corbeil effectuera un retour dans la LNAH avec les 3L de Rivière-du-Loup. Le grand gardien de 6’6 a roulé sa bosse en Europe ces quatre dernières saisons et se dit très heureux de venir jouer au Bas St-Laurent.

«Je suis très fier de continuer ma carrière avec les 3L. La décision de revenir au Québec n’a pas été facile, mais après une bonne discussion honnête avec Karl à Montréal, j’ai pu voir que de jouer pour les 3L était la meilleure décision pour moi. Étant donné que je connais déjà plusieurs de mes futurs coéquipiers, l’adaptation ne sera pas trop difficile et je suis très motivé à gagner la saison prochaine», a-t-il partagé.

Lorsque Karl Boucher a réclamé les droits de Corbeil au ballotage, la saison dernière, c’était pour faire un bon placement pour le futur. Disons que celui-ci s’est avéré payant beaucoup plus vite qu’il ne le croyait au départ. «Quand j’ai su que Mathieu songeait à rester au Québec, je ne pouvais pas laisser passer l’occasion de mettre sous contrat un gardien de ce calibre qui a toujours bien fait dans le passé en séries éliminatoires».

Dans le cas de Simon Chevrier, l’organisation s’est assurée de ses services par la voie des joueurs autonomes, lui qui n’avait pas été sélectionné lors du dernier encan. Le DG était content d’avoir signé le jeune attaquant de 22 ans. «Si j’avais eu en main certaines infos que j’ai eu à la suite du repêchage, c’est certain que j’aurais repêché Simon. Il va très bien se mouler à l’identité de notre équipe lui qui est reconnu comme étant un joueur de caractère». Chevrier, qui a disputé quatre saisons avec le Drakkar de Baie-Comeau, a hâte à la prochaine saison. «Je suis heureux de me joindre à l’organisation des 3L et j’ai hâte de disputer mes premières parties.»

Karl Boucher s’est aussi entendu avec l’attaquant Marc-Anthony Therrien qui a disputé quelques parties, la saison dernière, à la suite de son stage universitaire. « Il nous a démontré de belles choses et une bonne intensité lorsqu’il est venu jouer quelques parties. Son adaptation sera plus facile lui qui connait mieux le calibre de la LNAH.»

Finalement, Boucher s’est entendu avec le vétéran défenseur Michael Novosad. «Novo apporte une belle dose d’énergie et du leadership sur et hors-glace. Il est rarement blessé et il adore jouer à Rivière-du-Loup», a partagé Boucher.