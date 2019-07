Un Top 10 pour Dion-Viens à l’Autodrome Chaudière

Simon Dion-Viens était en piste le week-end dernier pour la première épreuve en sol québécois de la série NASCAR Pinty’s Canada qui se déroulait à l’Autodrome Chaudière. Au volant de la voiture 37, le pilote du Kamouraska a été en mesure d’enregistrer son premier Top 10 de la saison, en ralliant le fil d’arrivée d’une course écourtée par la pluie en 9e position.

«La journée de samedi dernier fût très intense pour moi et tous les membres de mon équipe en raison de l’horaire condensé de la série Nascar Pinty’s. Les pratiques ont été écourtées en lien avec les averses reçues à Vallée-Jonction en avant-midi», explique le pilote du Kamouraska.

«Heureusement, dès les premiers tours de piste, nous étions dans le rythme et la voiture se comportait très bien et nous avons inscrit le 10e meilleur temps des essais libres», poursuit Dion-Viens.

«Pour la séance de qualification, nous avons modifié quelques réglages dans le but de rendre l’auto encore plus compétitive mais c’est l’effet inverse qui s’est produit et j’ai qualifié l’auto en 13e position pour la course de 300 tours prévue en début de soirée», ajoute Simon.

«Heureusement, j’ai connu un excellent début d’épreuve et après quelques tours je roulais déjà dans le Top 10. Même si la voiture ne se comportait pas exactement comme je l’aurais souhaité, j’étais rapide en piste et j’ai été en mesure de garder contact avec le peloton de tête jusqu’à ce qu’un accrochage avec un autre participant me force à repartir de l’arrière du peloton.»

«Après l’arrêt aux puits obligatoire de la mi-course, mes équipiers ont effectué des réglages optimales sur l’auto je suis revenu en piste avec une voiture nettement plus performante et j’ai été en mesure de remonter le peloton graduellement.»

Malheureusement pour Dion-Viens, la pluie est venue écourter l’épreuve.

«Quand la pluie a débuté, j’étais en neuvième position et je me rapprochais tours après tours des voitures tout juste devant moi. J’aurais aimé pouvoir me battre jusqu’à la fin car ma voiture était vraiment très compétitive. Je suis tout de même très satisfait de mon résultat pour ma première course en circuit ovale de la saison. Je tiens d’ailleurs à remercier tous mes équipiers et mes partenaires qui me permettent de réaliser ce programme de course dans la plus prestigieuse série de course automobile au Canada» résume Dion-Viens.

La prochaine course prévue à l’horaire sera le 11 août prochain au Grand Prix de Trois-Rivières.