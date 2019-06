Fondation Annette Cimon Lebel : 65 000 $ pour les gens atteints de cancer

C’est le vendredi 14 juin qu’a eu la 23e édition du tournoi de golf de la Fondation Annette Cimon Lebel. Pour l’occasion, près de 150 golfeurs se sont déplacés afin de soutenir cette cause qui vient en aide aux gens atteints de cancer du Bas St-Laurent et de la Gaspésie.

Ce fût une excellente édition pour la Fondation Annette Cimon Lebel; les joueurs étaient au rendez-vous, en plus d’une excellente participation des commanditaires et donateurs. La loterie de la Fondation a elle aussi remporté un succès monstre. À 20 heures, le dévoilement du gagnant a été fait : c’est Serge Ouellet qui a remporté le prix d’un forfait au Massif du Charlevoix d’une valeur de 1394.79$.

En fin de soirée, après une journée bien remplie, le dévoilement a ébloui le comité organisateur : c’est un total de 65 000$ qui a été recueillis incluant les profits de la loterie. Ces profits vont être distribués aux gens atteints de cancer et qui sont dans le besoin.

La Fondation remercie toutes les personnes impliquées dans ce succès remarquable : les bénévoles, donateurs, commanditaires et participants au tirage, au golf et au souper. C’est grâce à la participation de tous qu’un tel succès est possible.