Victoire de Trois-Pistoles, défaite du Témiscouata

Le Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles a remporté son match contre le Shaker de Rimouski, mardi soir, au Stade Paul-Émile-Dubé. Du côté du Témiscouata, les Braves Batitech se sont inclinés contre le Frontière Fm d'Edmundston.

À Trois-Pistoles, des manches successives de trois points en cinquième et sixième manche ont permis au CMB de remporter une victoire de 6 à 2 sur le Shaker de Rimouski. Les trois points des gagnants en cinquième manche ne sont pas mérités tandis que les trois autres en sixième manche ont été marqués en grande partie à l’aide de quatre buts sur balles dont trois de suite.

La victoire a été attribuée à Simon Rousseau, venue en relève à Olivier Dionne. Au bâton, Jimmy Lebel-Briand, avec un double et deux points produits, et Guillaume Bérubé, avec un coup sûr et deux points produits, ont bien fait.

BRAVES

À Témiscouata-sur-le-Lac, le Frontière FM d’Edmundston a marqué quatre points en sixième manche pour transformer un déficit de 2 à 0 en avance de 4 à 2 et filer vers une victoire par ce score sur les Braves Batitech du Témiscouata, devant une galerie de plus de 100 spectateurs.

Tirant de l’arrière 2-0, les visiteurs ont cogné quatre simples de suite pour créer l’égalité. Elixander Fernandez s’est présenté au marbre avec deux coureurs sur les buts et deux retraits. Il a frappé une balle au champ gauche qui a déjoué le voltigeur et permis à son équipe d’inscrire le point gagnant et celui d’assurance (points non-mérités). Des doubles successifs de Samuel Pearson et Maxime Dugas ont produit les deux points des Braves Batitech en troisième manche.

Félix Castonguay a été crédité à Félix Castonguay, venu en relève à Patrick Ouellet. Au bâton, Maxime Dugas et Patrick Ouellet ont terminé le match avec deux coups sûrs.

Le jeudi 30 mai, les Braves Batitech du Témiscouata visiteront le CHOX-FM de La Pocatière à compter de 20 h.