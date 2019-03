Course au coucher de soleil au Parc du Mont-Saint-Mathieu

C’est samedi le 23 mars prochain que la Série Trail Polaire Gaspesia sera de retour au Parc du Mont Saint-Mathieu pour une deuxième édition.

Présentée par Événements Gaspesia et soutenu par Pneus Mécanique Témis, la série est sanctionnée par la Fédération québécoise d’athlétisme et s’associe à la mission de l’Association du Cancer de l’Est-du-Québec pour la première fois en invitant la population sportive régionale au dépassement de soi et à la solidarité dans une levée de fonds ayant pour objectif d’atteindre 5 000 $.



La Série Trail Polaire Gaspesia est une série de courses à pied sur neige, en montagne et à la belle étoile à même les domaines skiables des stations participantes. Des parcours de 2.5 à 10 kilomètres sont offerts aux coureurs et amateurs de skimo alors que les enfants de moins de 10 ans sont conviés pour une course de 1 kilomètre sur un parcours spécialement conçu pour eux! Les activités de chaque Trail Polaire Gaspesia débutent à 17 h avec la course des enfants et se terminent tard en soirée avec un sympathique après-course dans le chalet de ski.



Selon le directeur de courses d’Événements Gaspesia, Jean-François Tapp, le parcours de Saint-Mathieu-de-Rioux offre définitivement l’un des plus incroyable spectacle naturel de la Série; «L’événement ayant lieu plus tard dans la saison nous permet d’assister à un superbe coucher de soleil sur le fleuve en plein cœur de la course créant un moment des plus magique!».



Il est d’ailleurs possible de s’inscrire en ligne à l’une ou l’autre des épreuves à un tarif réduit allant de 10 à 27 $ au www.gaspesia.org. Le coût des inscriptions de dernière minute sur place sera majoré de 20 %. Notons que les étudiants et les enfants de 10 ans et moins peuvent compter sur un tarif spécial. Dans le cadre de l’épreuve de Saint-Mathieu-de-Rioux, il est possible de s’inscrire en ligne jusqu’au 22 mars à 20 h et sur place jusqu’à 17 h la journée même.



Pour permettre d’atteindre l’objectif de 5 000 $ en dons à l’Association du Cancer de l’Est-du-Québec, Événements Gaspesia invite les participants à amasser un modeste montant de 50 $ dans leur entourage. Chaque personne inscrite peut d’ailleurs créer sa propre page de campagne directement sur le site d’inscription en ligne pour favoriser le partage de sa campagne sur les médias sociaux notamment. Un prix spécial sera remis à la fin de la Série au champion ou à la championne en levée de fonds.



L’épreuve de Saint-Mathieu-de-Rioux de la Série Trail Polaire Gaspesia est rendue possible grâce au Parc du Mont-Saint-Mathieu, Pneus Mécanique Témis, Clif Bar, B2O Sport Aventure et Rekarb.