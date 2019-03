Il y a aura bien du baseball à Rivière-du-Loup cet été

L’incertitude qui a plané autour de l’équipe de baseball du Ciel Fm de Rivière-du-Loup est chose du passé. La formation louperivoise sera bel et bien de retour cet été au stade municipal, proposant même un alignement que l’on croit compétitif.

François Rossignol, qui travaille sur le dossier depuis le début du mois de décembre, a officiellement pris le relais de Michaël Michaud qui a laissé la direction de l’organisation pour se consacrer sur son entreprise au terme de la dernière saison.

«Je voyais que personne n’allait reprendre l’équipe si je ne m’impliquais pas. Je le fais pour l’amour de la balle, mais aussi pour tous les jeunes joueurs prometteurs de la région qui voudront continuer à jouer du baseball compétitif à Rivière-du-Loup», a-t-il expliqué. «S’il n’y avait pas d’équipe cet été, c’était fichu pour quelques années. Ça ne pouvait pas arriver.»

Le Ciel Fm a donc été rebâti de zéro et on souhaite miser sur une base solide. François Rossignol, qui a longtemps été impliqué comme joueur, compte recréer un bureau de direction qui permettra, il le souhaite, d’assurer la pérennité de l’équipe. Des bénévoles sont d’ailleurs toujours recherchés.

«Du côté logistique, tout est en ordre. Il nous manque seulement deux personnes pour réaliser des tâches liées au secrétariat et à la trésorerie. Cela représente peut-être une dizaine d’heures pendant l’été […] Former un bureau de direction sera un gros défi, mais je trouve cela primordial.»

ALIGNEMENT

Sur le terrain, l’organisation du Ciel Fm est confiante de présenter une équipe qui saura tirer son épingle du jeu. L’alignement 2019 est actuellement composé de 13 joueurs, en plus de deux «importés» qui ne pourront cependant pas être habillés lors d’un même match en raison d’une décision prise par les autres dirigeants de la ligue.

«Nous ne pourrons pas compter sur des joueurs comme Yannick Michaud et Raphaël Bérubé, puisque le premier va jouer dans le junior élite et que le deuxième est blessé, mais ils seront sans doute de retour l’année suivante […] Je crois que nous aurons de belles qualités défensivement et nous allons travailler très fort au bâton.»

François Rossignol n’exclut pas non plus le retour de quelques vétérans. «C’est à confirmer. Nous aurons une meilleure idée dans quelques semaines. Avec la fonte de la neige, le goût de jouer au baseball va peut-être en démanger quelques-uns», a-t-il ajouté avec humour.

AVENIR PROMETTEUR

Chose certaine, le dirigeant voit d’un bon œil l’avenir du Ciel Fm, mais également celui de la Ligue de baseball sénior Puribec. «Quand je regarde le programme Sport-études en baseball de l’École secondaire de Rivière-du-Loup qui se développe très bien, je trouve ça intéressant. Dans quelques années, il y aura beaucoup de joueurs d’ici, mais aussi d’ailleurs dans la région, qui seront prêts à jouer des rôles importants avec les équipes. Dans ma tête, le calibre de la ligue est seulement appelé à progresser.»

Les personnes intéressées à s’impliquer dans l’organisation du Ciel Fm sont invitées à contacter François Rossignol sur Facebook.