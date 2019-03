Première performance sans faux pas pour la troupe de danse du Cégep de Rivière-du-Loup

7souls, la troupe de danse du Cégep de Rivière-du-Loup qui profite du programme de conciliation danse-études, s’est illustrée les 1er, 2 et 3 mars lors la compétition Reprezent qui avait lieu à Québec, au Complexe Capitale Hélicoptère, et qui réunissait plusieurs écoles de danse du Québec et du Canada. Il s’agissait de la toute première compétition de la troupe.

Lors de la première journée, le groupe composé de Pauline Benoit (Graphisme), Aurélie Dieumegard (Design d’intérieur), Laurie Dionne (Techniques administratives), Anne-Lise Durand (Techniques administratives), Andréanne Lizotte (Tremplin DEC), Emmy Ouellet (Arts, lettres et communication) et Guy Roland Tchinjo Fotso (Techniques administratives) a décroché la deuxième position dans la catégorie Hip-hop sur un mix de cinq chansons.

Samedi soir, lors de la deuxième soirée de compétition, ce fut également payant pour les représentants du Cégep qui ont obtenu une autre deuxième place, mais dans la catégorie Jazz, grâce à une chorégraphie sur la chanson «Waves» de Dean Lewis. La troupe était accompagnée de Mélissa Beaulieu, Mélanie Chénard-Morin et Catherine Landry, professeures à l’école de danse District Danza.

L’entreprise et le Cégep de Rivière-du-Loup offrent maintenant la possibilité de jumeler danse et études. Ce partenariat permet aux étudiants qui ont un gout marqué pour la danse de bénéficier d’un accompagnement professionnel et d’un horaire aménagé favorisant la pratique de leur passion durant leurs études collégiales.

Les danseurs du Cégep remonteront sur les planches les 12, 13 et 14 avril, au Cégep Gérald-Godin, lors de l’Intercollégial de danse organisé par le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ).