Plusieurs médailles pour les Loupiots à Rivière-du-Loup

Le samedi 2 mars, le club de patinage de vitesse Les Loupiots de Rivière-du-Loup recevait les patineurs de la région de l’est du Québec pour la cinquième et dernière compétition régionale de la saison. Exceptionnellement, les patineurs étaient regroupés par groupe d’âge unique et les médailles étaient données pour le cumul des points. 16 patineurs des Loupiots ont pris part à l’événement dans les différentes catégories.

Tout d'abord chez les 4-5 ans, Thomas Ouellet a terminé au 4e rang au cumulatif des points. Dans le groupe des 6 ans féminin, India Lafrenière a remporté la médaille d’or. Dans le groupe des 6 ans masculin, Romain Naasz a lui aussi mis la main sur l’or et Emmanuel Lévesque a pris le 5e rang.

Chez les 7 ans féminin, Elena Bujold est montée sur la 3e marche du podium pour recevoir sa médaille de bronze, alors que chez les 7 ans masculin, François Boucher et Dylan Boucher ont récolté respectivement la médaille d’argent et la médaille de bronze.

Dans le groupe des 8 ans féminin, Maude Perron a récolté la médaille d’or. Dans le premier groupe des 8 ans masculin, Louis Doré s’est mérité la médaille d’argent. Dans le groupe des 9 ans féminin, Laurence Charron et Raphaëlle Gaudreault ont terminé respectivement au 4e et au 5e rang. Quatre de nos patineurs étaient sur la ligne de départ dans le groupe des 9 ans masculin.

Cédric B.-Alexandre a gagné l’or et Louka Fournier l’argent. Nicolas Boucher a pris le 4e rang, suivi d’Adam Pelletier avec le 5e rang.

Finalement, dans le groupe des 10 ans et plus, Alexy Vallée a terminé au 2e rang et a remporté ainsi la médaille d’argent.