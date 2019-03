L'or et l'argent pour Alycia Michaud et Alexis Pouliot

Les deux boxeurs de l'École de boxe olympique de Rivière-du-Loup ne reviendront pas les mains vide des Jeux du Québec qui se déroulent à Québec. La Louperivoise Alycia Michaud a remporté la médaille d’or chez les 60 kg lundi après-midi. De son côté, Alexis Pouliot a dû déclarer forfait en finale et se contenter de l'argent.

La jeune pugiliste a eu fort à faire contre une redoutable adversaire. Le combat contre l’athlète de Lanaudière a été très serré, et s’est conclu par une victoire par décision majoritaire avec un pointage de 29-28.

«C’était un combat de tranchées. Alycia a dominé grâce à son jab et son allonge, mais surtout grâce à sa détermination. C’était spectaculaire à voir! C’est rare de voir autant de cœur dans un combat. L’adversaire ne donnait pas sa place. C’était dur, et la plupart des gens auraient flanché avant le troisième round tellement c’était difficile et intense. C’est vraiment une personne forte Alycia. Elle va aller loin, c’est sûr», mentionne son entraineur, Mathieu Lavoie-Dion.



Après avoir gagné par arrêt préventif au premier round en demi-finale, Alexis Pouliot a dû déclarer forfait pour le combat de la finale, en raison d’une blessure. L’athlète de

Saint-Louis-du-Ha! Ha! repart donc avec la médaille d’argent chez les 70 kg.